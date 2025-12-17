17 दिसंबर 2025,

School Assembly News Headlines, Dec 17 2025: पीएम मोदी को मिला 'द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया', नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल और सोनिया गांधी को राहत, जान लें देश-विदेश की जरुरी खबरें

Today School Assembly News Headlines, December 17 Dec, 2025: आज के न्यूज में पीएम मोदी को 'द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया' मिलना, प्रियंका गांधी का बीजेपी पर पलटवार और आईपीएल ऑक्शन सहित कई अन्य खबरें शामिल हैं।

भारत

image

Anurag Animesh

Dec 17, 2025

Today School Assembly News Headlines, December 17 Dec, 2025

Today School Assembly News Headlines, December 17 Dec, 2025(Image-Freepik)

Today School Assembly News Headlines (17 December 2025): इस आर्टिकल में कल दिनभर की जरुरी घटनाओं पर आधारित खबरें दिए गए हैं। इन खबरों से स्कूली बच्चे अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं और स्कूल असेंबली में भी जरुरी हेडलाइन बता सकते हैं। इसमें देश-दुनिया और खेल की कई अहम खबरें शामिल हैं।

Today School Assembly News Headlines, 17 December 2025: देश की जरुरी खबर

सिद्धू मूसेवाला का बदला लेने के लिए पंजाब में कबड्डी प्लेयर का कत्ल
मोहाली में कबड्डी टूर्नामेंट के दौरान प्रमोटर व खिलाड़ी दिग्विजय सिंह उर्फ राणा बलाचौरिया की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसकी जिम्मेवारी एक गंग ने ली और दावा किया कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या का बदला लेने के लिए यह मर्डर किया गया है।

नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल और सोनिया गांधी को कोर्ट से राहत
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी को ईडी केस से राहत दी है। जज विशाल गोगने की बेंच ने इस मामले में ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट का संज्ञान लेने से ही इनकार कर दिया।

नाम बदलने पर प्रियंका गांधी ने बीजेपी को घेरा
लोकसभा में मनरेगा का नाम बदलने पर बीजेपी को घेरा। प्रियंका गांधी ने कहा कि नाम बदलने का ये सनक ठीक नहीं है।

फ्लाइट में गलत तरीके से चुने के मामले में केस दर्ज
सऊदी अरब के दम्माम से आ रही फ्लाइट में क्रू की एक महिला को गलत छूने को लेकर बुजुर्ग यात्री के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। लगभग 60 वर्षीय यात्री के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।

World News Headlines for School Assembly: विदेश की जरुरी खबर

भीषण तूफान के कारण स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी हुआ जमींदोज
ब्राजील के गुआइबा शहर में भीषण तूफान ने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को गिरा दिया। इस 24 मीटर ऊंची स्टैच्यू को 2020 में स्थापित किया गया था।

इथियोपिया ने पीएम मोदी को 'द ग्रेट ऑनर निशान' से नवाजा
प्रधानमंत्री मोदी इथियोपिया की दो दिवसीय राजकीय दौरे पर हैं। यहां उन्हें वहां के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया' से सम्मानित किया गया।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बेटे की सगाई का किया ऐलान
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बड़े बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर की सगाई का एलान किया। ट्रंप जूनियर की शादी पाम बीच की जानी-मानी सोशलाइट बेटिना एंडरसन से होने वाली है।

Sports Headlines for School Assembly: खेल की जरुरी खबर

आईपीएल 2026 के लिए चल रही नीलामी
साल 2026 में होने वाली आईपीएल को लेकर नीलामी चल रही है। इसमें कई खिलाड़ियों को अलग-अलग टीम ने खरीदा है।

एडिलेड टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी स्टीव स्मिथ प्लेइंग 11 से बाहर
एशेज सीरीज के तीसरे मुकाबले से ठीक पहले बीमार होने के चलते स्टीव स्मिथ को तीसरे एशेज टेस्ट से बाहर कर दिया गया है।

बारामूला के आकिब नबी खेलेंगे आईपीएल, दिल्ली ने 8.40 करोड़ रुपये में खरीदा
जम्मू-कश्मीर से आने वाले तेज गेंदबाज आकिब नबी को आईपीएल 2026 मिनी-ऑक्शन में 8.40 करोड़ रुपये में दिल्ली ने खरीद लिया।

Published on:

17 Dec 2025 07:51 am

Hindi News / Education News / School Assembly News Headlines, Dec 17 2025: पीएम मोदी को मिला 'द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया', नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल और सोनिया गांधी को राहत, जान लें देश-विदेश की जरुरी खबरें

