School Assembly News Headlines, Dec 17 2025: पीएम मोदी को मिला ‘द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया’, नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल और सोनिया गांधी को राहत, जान लें देश-विदेश की जरुरी खबरें

सिद्धू मूसेवाला का बदला लेने के लिए पंजाब में कबड्डी प्लेयर का कत्ल

मोहाली में कबड्डी टूर्नामेंट के दौरान प्रमोटर व खिलाड़ी दिग्विजय सिंह उर्फ राणा बलाचौरिया की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसकी जिम्मेवारी एक गंग ने ली और दावा किया कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या का बदला लेने के लिए यह मर्डर किया गया है।