UPSSSC Lekhpal Vacancy 2025: यूपी में लेखपाल के 7994 पदों पर निकली भर्ती, जानें आवेदन प्रक्रिया, सिलेबस और जरूरी तारीखें

लेखपाल पद के लिए उम्मीदवार का किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं (इंटरमीडिएट) पास होना जरूरी है। आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष तय की गई है। रिजर्व्ड कैटेगरी के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। 28 जनवरी, 2026 तक के शैक्षणिक योग्यता और आरक्षण संबंधी प्रमाणपत्र ही मान्य होंगे।