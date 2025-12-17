17 दिसंबर 2025,

बुधवार

UPSSSC Lekhpal Vacancy 2025: यूपी में लेखपाल के 7994 पदों पर निकली भर्ती, जानें आवेदन प्रक्रिया, सिलेबस और जरूरी तारीखें

UPSSSC Lekhpal Vacancy 2025: UPSSSC में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। आयोग ने कुल 7994 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आइए जानते हैं इस भर्ती से जुड़ी जरूरी जानकारी।

भारत

image

Mohsina Bano

Dec 17, 2025

UPSSC Lekhpal Recruitment 2025

UPSSSC Lekhpal Vacancy 2025 (Image Source: Freepik)

UPSSSC Lekhpal Vacancy 2025: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने राजस्व लेखपाल के कुल 7994 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत ऑनलाइन रजीस्ट्रेशन की शुरुआत 29 दिसंबर 2025 से होगी, जबकि आवेदन करने की आखरी तारीख 28 जनवरी, 2026 तय की गई है।

अभ्यर्थियों को आवेदन में सुधार का अवसर भी दिया जाएगा, जिसके लिए 4 फरवरी 2026 तक संशोधन किया जा सकेगा। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं।

UPSSSC Lekhpal Vacancy 2025 PET Score: पीईटी 2025 स्कोर जरूरी

इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए सबसे जरूरी शर्त PET 2025 है। केवल वही कैंडिडेट्स मुख्य परीक्षा के लिए अप्लाई कर पाएंगे जिन्होंने पीईटी 2025 में भाग लिया है। आयोग पीईटी स्कोर के आधार पर ही उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट करेगा। शून्य या उससे कम अंक पाने वाले कैंडिडेट्स अयोग्य माने जाएंगे।

UPSSSC Lekhpal Eligibility Age Limit 2025: योग्यता और आयु सीमा

लेखपाल पद के लिए उम्मीदवार का किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं (इंटरमीडिएट) पास होना जरूरी है। आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष तय की गई है। रिजर्व्ड कैटेगरी के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। 28 जनवरी, 2026 तक के शैक्षणिक योग्यता और आरक्षण संबंधी प्रमाणपत्र ही मान्य होंगे।

UP Lekhpal Recruitment: पदों का विवरण और रिजर्वेशन

कुल 7994 पदों में से अलग-अलग कैटेगरी के लिए पद आरक्षित किए गए हैं। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के तहत पदों का विवरण इस प्रकार से किया गया है-

  • महिला अभ्यर्थी- 1592 पद
  • भूतपूर्व सैनिक- 391 पद
  • स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित- 152 पद
  • उत्कृष्ट खिलाड़ी- 152 पद
  • दिव्यांगजन (PWDs)- 499 पद

UP Lekhpal Vacancy Salary 2025: आवेदन शुल्क और सैलरी

सभी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए आवेदन शुल्क केवल 25 रुपये रखा गया है। इसका भुगतान ऑनलाइन माध्यम या एसबीआई ई-चालान से किया जा सकता है। चयनित होने वाले अभ्यर्थियों को लेवल-3 के तहत 21,700 रुपये से 69,100 रुपये तक का मासिक वेतन मिलेगा।

UPSSSC Lekhpal Exam Pattern 2025: परीक्षा पैटर्न और सिलेबस

लेखपाल भर्ती की मुख्य परीक्षा 100 अंकों की होगी जिसमें 100 वस्तुनिष्ठ (MCQ) सवाल पूछे जाएंगे। परीक्षा के लिए 2 घंटे का समय मिलेगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। लिखित परीक्षा के पाठ्यक्रम में सामान्य हिंदी, गणित, सामान्य ज्ञान, ग्राम्य समाज एवं विकास, भारतीय संविधान, भूगोल, अर्थव्यवस्था, कंप्यूटर और उत्तर प्रदेश से संबंधित विशेष जानकारी शामिल रहेगी।

जरूरी बात

कैंडिडेट्स को यह सुनिश्चित करना होगा कि 28 जनवरी 2026 तक उनके पास सभी जरूरी शैक्षणिक योग्यता और आरक्षण से जुड़े प्रमाण पत्र उपलब्ध हों।

उम्मीदवारों का सलेक्शन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। मेरिट सूची तैयार करने के लिए आयोग नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला का इस्तेमाल करेगा।

