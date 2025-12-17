India Oldest School Education Board: सीबीएसई और आईसीएसई नहीं, यह है भारत का सबसे पुराना स्कूल बोर्ड… क्या आप जानते हैं?

एक सदी से भी अधिक पुराना होने के बावजूद यूपी बोर्ड आज भी समय के साथ अपनी प्रासंगिकता बनाए हुए है। वर्तमान में इस बोर्ड का सिलेबस काफी हद तक एनसीईआरटी (NCERT) पर आधारित है। यही वजह है कि यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स आज भी प्रतियोगी परीक्षाओं में बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। गांव से लेकर शहर तक करोड़ों स्टूडेंट्स को सस्ती और सुलभ शिक्षा मुहैया कराने मेंयूपी बोर्ड की अहम भूमिका है।