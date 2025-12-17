17 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

India Oldest School Education Board: सीबीएसई और आईसीएसई नहीं, यह है भारत का सबसे पुराना स्कूल बोर्ड… क्या आप जानते हैं?

India Oldest School Education Board: भारत का सबसे पुराना स्कूल बोर्ड कौन-सा है। इस लेख में जानिए भारत का सबसे पुराना 'ऐतिहासिक बोर्ड' कौन सा है और उसकी स्थापना कब हुई?

2 min read
Google source verification

भारत

image

Mohsina Bano

Dec 17, 2025

India Oldest School Education Board

India Oldest School Education Board (Image: Freepik)

India Oldest School Education Board: जब भी भारत में स्कूली शिक्षा की बात होती है, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले सीबीएसई (CBSE) या आईसीएसई (ICSE) बोर्ड का नाम आता है। ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि ये भारत के सबसे पुराने बोर्ड हैं। लेकिन हकिकत इससे बिल्कुल उलट है। भारत का सबसे पुराना स्कूल बोर्ड न तो सीबीएसई है और न ही आईसीएसई।

Oldest Board of India: 1921 में हुई थी स्थापना

भारत में ऑफिशियली स्कूली शिक्षा की नींव ब्रिटिश शासन के दौरान ही पड़ गई थी। भारत का सबसे पुराना स्कूल बोर्ड CBSE या ICSE नहीं बल्कि 'उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद' (UPMSP) है, जिसे आमतौर पर यूपी बोर्ड कहा जाता है। इस बोर्ड का शुभारम्भ साल 1921 में संयुक्त प्रांत (United Provinces) विधान परिषद के तहत किया गया था। इसका हेडक्वार्टर प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद कहा जाता था।

यूपी बोर्ड भारत का पहला ऐसा शिक्षा बोर्ड था जिसने, हाईस्कूल यानी क्लास 10th और इंटरमीडिएट क्लास 12th की एग्जाम्स को तय नियमों के साथ कंडक्ट करानी शुरू कीं। उस समय जब देश के कई हिस्सों में पढ़ाई के लिए कोई खास इंतजाम नहीं थे, तब यूपी बोर्ड ने एक समान सिलेबस और एग्जाम सिस्टम लागू किया।

CBSE vs ICSE: सीबीएसई, आईसीएसई से कितना पुराना है?

तथ्यों पर गौर करें तो आईसीएसई (ICSE) बोर्ड का गठन 1958 में हुआ था, जबकि सीबीएसई (CBSE) 1962 में अपने मौजूदा रूप के साथ अस्तित्व में आया। हालांकि सीबीएसई की जड़ें 1929 के 'बोर्ड ऑफ हाईस्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन, राजपूताना' से जुड़ी हैं। जब ये दोनों बोर्ड बने, तब तक यूपी बोर्ड को परीक्षाएं आयोजित करते हुए लगभग 40 साल बीत चुके थे।

Uttar Pradesh Board of Secondary Education: दुनिया का सबसे बड़ा बोर्ड

यूपी बोर्ड न केवल भारत का सबसे पुराना बोर्ड है, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा परीक्षा बोर्ड भी माना जाता है। हर साल हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के एग्जाम्स में लाखों स्टूडेंट्स शामिल होते हैं। इस सिस्टम को देखकर कई राज्यों ने अपने यहां भी इसी तरह का पैटर्न अपनाया।

एक सदी से भी अधिक पुराना होने के बावजूद यूपी बोर्ड आज भी समय के साथ अपनी प्रासंगिकता बनाए हुए है। वर्तमान में इस बोर्ड का सिलेबस काफी हद तक एनसीईआरटी (NCERT) पर आधारित है। यही वजह है कि यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स आज भी प्रतियोगी परीक्षाओं में बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। गांव से लेकर शहर तक करोड़ों स्टूडेंट्स को सस्ती और सुलभ शिक्षा मुहैया कराने मेंयूपी बोर्ड की अहम भूमिका है।

ये भी पढ़ें

BJP New President: कितने पढ़े-लिखे हैं उत्तर प्रदेश के नए BJP अध्यक्ष पंकज चौधरी ?
शिक्षा
BJP New President, pankaj chaudhary up bjp, pankaj chaudhary education

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

शिक्षा

Published on:

17 Dec 2025 09:17 pm

Hindi News / Education News / India Oldest School Education Board: सीबीएसई और आईसीएसई नहीं, यह है भारत का सबसे पुराना स्कूल बोर्ड… क्या आप जानते हैं?

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

हुब्बल्ली रीजनल सेंटर को बुनियादी सुविधाओं की दरकार, गंगूबाई हनगल संगीत विश्वविद्यालय के छात्रों को क्लासरूम और हॉस्टल की कमी

विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के अनुसार कक्षाएं संचालित की जा रही हैं।
हुबली

UPSSSC Lekhpal Vacancy 2025: यूपी में लेखपाल के 7994 पदों पर निकली भर्ती, जानें आवेदन प्रक्रिया, सिलेबस और जरूरी तारीखें

UPSSC Lekhpal Recruitment 2025
शिक्षा

School Assembly News Headlines, Dec 17 2025: पीएम मोदी को मिला ‘द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया’, नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल और सोनिया गांधी को राहत, जान लें देश-विदेश की जरुरी खबरें

Today School Assembly News Headlines, December 17 Dec, 2025
शिक्षा

AAI Recruitment 2025: एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में निकली भर्ती, सैलरी 1 लाख से ज्यादा, बस होनी चाहिए ये योग्यता

AAI Vacancy
शिक्षा

PCI Election 2025 Results: कौन हैं प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष, 68 साल का रिकॉर्ड तोड़ा, जानिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन

Sangeeta Barooah Pisharoty, PCI First Woman President, PCI Election 2025, Press Club of India
शिक्षा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.