Diwali 2025: वृषभ, कुंभ और सिंह लग्न में करें मां लक्ष्मी का पूजन, दिवाली पर घर में आ सकती हैं सुख, शांति और समृद्धि

Diwali 2025 Date: दीपों का त्योहार दिवाली खुशियों, समृद्धि और नए आरंभ का प्रतीक है। वर्ष 2025 में विशेष रूप से वृषभ, कुंभ और सिंह लग्न वाले जातकों के लिए मां लक्ष्मी का पूजन अत्यंत शुभ रहेगा। इन लग्नों में दीवाली पर मां लक्ष्मी की आराधना से घर में सुख-शांति और आर्थिक समृद्धि का आगमन संभव है। यह समय न केवल धन प्राप्ति का होगा, बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और खुशहाली भी बढ़ेगी। आइए जानते हैं कैसे करें मां लक्ष्मी का सही पूजन और इस दिवाली को अपने लिए और परिवार के लिए खास बनाएं।