Kartik Maas 2025 Vrat List : दिवाली, करवा चौथ ही नहीं, कार्तिक महीने में पड़ रहे हैं इतने सारे हिंदू पर्व, देखिए लिस्ट

Kartik Maas 2025 Vrat List: हिंदू पंचांग में कार्तिक मास को सबसे पवित्र और पुण्यदायी महीनों में गिना जाता है। यह महीना भक्ति, तप, व्रत, स्नान और दान के लिए विशेष महत्व रखता है। ऐसा माना जाता है कि इस महीने में किया गया हर पुण्य कार्य कई गुना फल देता है। कार्तिक माह भगवान विष्णु, भगवान शिव और मां लक्ष्मी की आराधना का प्रमुख समय होता है।अगर आप जानना चाहते हैं कि कार्तिक मास 2025 में कौन-कौन से व्रत, पर्व और त्योहार पड़ने वाले हैं, तो यह लेख आपके लिए है। यहां आपको कार्तिक महीने की तिथि-वार संपूर्ण लिस्ट मिलेगी, जिससे आप समय रहते हर धार्मिक कार्य की तैयारी कर सकें।