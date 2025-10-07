Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

Kartik Maas 2025 Vrat List : दिवाली, करवा चौथ ही नहीं, कार्तिक महीने में पड़ रहे हैं इतने सारे हिंदू पर्व, देखिए लिस्ट

Kartik Maas 2025: कार्तिक माह भगवान विष्णु, भगवान शिव और मां लक्ष्मी की आराधना का प्रमुख समय होता है।अगर आप जानना चाहते हैं कि कार्तिक मास 2025 में कौन-कौन से व्रत, पर्व और त्योहार पड़ने वाले हैं, तो यह लेख आपके लिए है।

2 min read

भारत

image

MEGHA ROY

Oct 07, 2025

Kartik month 2025 festival calendar,Kartik Maas Vrat List 2025,October 2025 Vrat Tyohar List,

Hindu festivals in Kartik month 2025|फोटो सोर्स – Grok

Kartik Maas 2025 Vrat List: हिंदू पंचांग में कार्तिक मास को सबसे पवित्र और पुण्यदायी महीनों में गिना जाता है। यह महीना भक्ति, तप, व्रत, स्नान और दान के लिए विशेष महत्व रखता है। ऐसा माना जाता है कि इस महीने में किया गया हर पुण्य कार्य कई गुना फल देता है। कार्तिक माह भगवान विष्णु, भगवान शिव और मां लक्ष्मी की आराधना का प्रमुख समय होता है।अगर आप जानना चाहते हैं कि कार्तिक मास 2025 में कौन-कौन से व्रत, पर्व और त्योहार पड़ने वाले हैं, तो यह लेख आपके लिए है। यहां आपको कार्तिक महीने की तिथि-वार संपूर्ण लिस्ट मिलेगी, जिससे आप समय रहते हर धार्मिक कार्य की तैयारी कर सकें।

Kartik Maas 2025: कार्तिक मास 2025 के व्रत लिस्ट

तिथिदिनपर्व / व्रत
8 अक्टूबरबुधवारकार्तिक मास प्रारंभ
10 अक्टूबरशुक्रवारकरवा चौथ, वक्रतुण्ड संकष्टी चतुर्थी
13 अक्टूबरसोमवारअहोई अष्टमी (अहोई आठें), कालाष्टमी
17 अक्टूबरशुक्रवाररमा एकादशी, गोवत्स द्वादशी, सूर्य तुला संक्रांति
18 अक्टूबरशनिवारधनतेरस, यम दीपदान, प्रदोष व्रत
19 अक्टूबररविवारकाली चौदस, नरक चतुर्दशी (छोटी दिवाली)
20 अक्टूबरसोमवारदीपावली (लक्ष्मी-कुबेर पूजन), अमावस्या
21 अक्टूबरमंगलवारस्नान-दान अमावस्या
22 अक्टूबरबुधवारगोवर्धन पूजा, अन्नकूट
23 अक्टूबरगुरुवारभाई दूज, चित्रगुप्त पूजा
25 अक्टूबरशनिवारछठ पूजा प्रारंभ (नहाय खाय), विनायक चतुर्थी
26 अक्टूबररविवारछठ पूजा (खरना) पंचमी
27 अक्टूबरसोमवारछठ पूजा (संध्या अर्घ्य) षष्ठी
28 अक्टूबरमंगलवारछठ पूजा (उषा अर्घ्य) सप्तमी
30 अक्टूबरगुरुवारगोपाष्टमी
31 अक्टूबरशुक्रवारआंवला नवमी (अक्षय नवमी)
2 नवंबररविवारदेवउठनी एकादशी (प्रबोधिनी एकादशी)
3 नवंबरसोमवारतुलसी विवाह, सोम प्रदोष व्रत
5 नवंबरबुधवारकार्तिक पूर्णिमा (देव दीपावली), गुरु नानक जयंती

त्योहारों और धार्मिक पर्वों का महत्व

8 अक्टूबर 2025 (बुधवार): कार्तिक मास का प्रारंभ

कार्तिक मास का आरंभ शरद पूर्णिमा के बाद होता है, जो पूरे माह स्नान, दान और व्रत के लिए पवित्र माना जाता है। यह महीना धार्मिक रूप से अत्यंत फलदायी होता है।

10 अक्टूबर 2025 (शुक्रवार): करवा चौथ, वक्रतुण्ड संकष्टी चतुर्थी

करवा चौथ पर विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। वहीं, संकष्टी चतुर्थी पर भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए व्रत और चंद्र दर्शन किया जाता है।

20 अक्टूबर 2025 (सोमवार): दीपावली, नरक चतुर्दशी, कार्तिक अमावस्या

दीपावली पर मां लक्ष्मी और कुबेर की पूजा कर धन, समृद्धि की कामना की जाती है। नरक चतुर्दशी पर अभ्यंग स्नान और दीपदान का विशेष महत्व होता है।

22 अक्टूबर 2025 (बुधवार): गोवर्धन पूजा, अन्नकूट

इस दिन भगवान श्रीकृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत उठाने की स्मृति में गोवर्धन पूजा होती है। अन्नकूट उत्सव में विविध पकवानों का भोग लगाया जाता है।

23 अक्टूबर 2025 (गुरुवार): भाई दूज, चित्रगुप्त पूजा

भाई दूज पर बहनें भाइयों को तिलक लगाकर उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। चित्रगुप्त पूजा लेखकों और न्यायाधीशों के आराध्य देव के रूप में की जाती है।

25 अक्टूबर 2025 (शनिवार): छठ पूजा का प्रारंभ (नहाय खाय), विनायक चतुर्थी

नहाय-खाय से छठ महापर्व की शुरुआत होती है, जिसमें व्रती पवित्रता से उपवास करते हैं। विनायक चतुर्थी पर श्री गणेश की पूजा कर विघ्नों को दूर किया जाता है।

02 नवंबर 2025 (रविवार): देवउठनी एकादशी (प्रबोधिनी एकादशी)


इस दिन भगवान विष्णु चार माह की योगनिद्रा से जागते हैं, जिससे सभी मांगलिक कार्य पुनः आरंभ होते हैं। इसे तुलसी विवाह व शादी-ब्याह की शुरुआत के रूप में भी देखा जाता है।

