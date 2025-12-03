Annapurna Jayanti 2025 : कब है अन्नपूर्णा जयंती, यहां जानिए डेट, शुभ मुहूर्त और महत्व

Annapurna Jayanti 2025: अन्नपूर्णा माता को मां पार्वती का ही रूप माना जाता है। इनको अन्न देने वाली देवी के रूप में पूजा जाता है। ऐसी मान्यता है कि मां अन्नपूर्णा की पूजा करने से साधक को कभी भी अन्न की कमी नहीं होती है। अन्नपूर्णा जयंती मां अन्नपूर्णा के जन्मदिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन पूरे विधि- विधान के साथ मां की पूजा की जाती है। अन्नपूर्णा जयंती पर मां को विशेष प्रकार का भोग लगाया जाता है। अन्नपूर्णा जयंती हर साल मार्गशीर्ष महीने की पूर्णिमा तिथि के दिन मनाई जाती है। मां अन्नपूर्णा ने धरती पर से अन्न की समस्या को दूर करने के लिए अवतार लिया था। आइए जानें इस साल अन्नपूर्णा जयंती कब है।