Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म/ज्योतिष

Annapurna Jayanti 2025 : कब है अन्नपूर्णा जयंती, यहां जानिए डेट, शुभ मुहूर्त और महत्व

Annapurna Jayanti 2025 : दिसंबर के महीने में अन्नपूर्णा जयंती का पर्व मनाया जाता है। इस दिन मां अन्नपूर्णा की पूजा की जाती है। इस दिन मां को खास प्रकार के व्यंजन का भोग लगाया जाता है। आइए जानें कब है अन्नपूर्णा जयंती।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Religiondesk

image

jayanti jha

Dec 03, 2025

Annapurna Jayanti 2025

pintrest

Annapurna Jayanti 2025: दिसंबर के महीने में अन्नपूर्णा जयंती का पर्व मनाया जाता है। इस दिन मां अन्नपूर्णा की पूजा की जाती है। इस दिन मां को खास प्रकार के व्यंजन का भोग लगाया जाता है। आइए जानें कब है अन्नपूर्णा जयंती।

Annapurna Jayanti 2025: अन्नपूर्णा माता को मां पार्वती का ही रूप माना जाता है। इनको अन्न देने वाली देवी के रूप में पूजा जाता है। ऐसी मान्यता है कि मां अन्नपूर्णा की पूजा करने से साधक को कभी भी अन्न की कमी नहीं होती है। अन्नपूर्णा जयंती मां अन्नपूर्णा के जन्मदिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन पूरे विधि- विधान के साथ मां की पूजा की जाती है। अन्नपूर्णा जयंती पर मां को विशेष प्रकार का भोग लगाया जाता है। अन्नपूर्णा जयंती हर साल मार्गशीर्ष महीने की पूर्णिमा तिथि के दिन मनाई जाती है। मां अन्नपूर्णा ने धरती पर से अन्न की समस्या को दूर करने के लिए अवतार लिया था। आइए जानें इस साल अन्नपूर्णा जयंती कब है।

Annapurna Jayanti 2025 (अन्नपूर्णा जयंती डेट 2025)

अन्नपूर्णा जयंती हर वर्ष मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। इस साल इस तिथि की शुरुआत 04 दिसंबर को सुबह 4 बजकर 37 मिनट पर शुरू होगी और इसका समापन 5 दिसंबर 05 दिसंबर को सुबह 04 बजकर 43 मिनट पर होगा। ऐसे में पंचांग के अनुसार 4 दिसंबर को पूर्णिमा तिथि पड़ेगी। इसी दिन अन्नपूर्णा जयंती भी मनाई जाएगी।

Annapurna Jayanti 2025 Puja Vidhi (अन्नपूर्णा जयंती पूजा विधि)

  • अन्नपूर्णा जयंती के दिन सुबह स्नान करें और व्रत का संकल्प लें।
  • उसके बाद साफ चौकी पर मां अन्नपूर्णा की मूर्ति को स्थापित करें।
  • फिर मां को लाल वस्त्र और लाल फूल अर्पित करें और चंदन लगाएं।
  • इस दिन मां अन्नपूर्णा को चावल की खीर का भोग लगाना चाहिए।
  • अंत में मां की चालीसा का पाठ करें और आरती करें।

Annapurna Jayanti Mahatav (अन्नपूर्णा जयंती महत्व)

हिंदू धर्म में अन्नपूर्णा जयंती का बहुत ही खास महत्व है। मां अन्नपूर्णा को संसार की भरण पोषण करने वाली माना जाता है। मां अन्नपूर्णा का आशीर्वाद जिन पर होता है उन लोगों को कभी भी अन्न, धन कमी नहीं होती है। उनका भंडार हमेशा भरा रहता है। मां अन्नपूर्णा को माता पार्वती का ही रूप बताया जाता है। अन्नपूर्णा जयंती के खास अवसर पर मां की विशेष पूजा- अर्चना की जाती है। इस दिन रसोई घर की अच्छे साफ सफाई करके और चूल्हे की पूजा करके ही भोजन पकाना चाहिए।

ये भी पढ़ें

Vastu Tips for Attached Bathrooms: घर में है अटैच्ड बाथरूम? इन वास्तु टिप्स को करें फॉलों वरना बढ़ जाएंगी परेशानियां
वास्तु टिप्स
Vastu Tips for Attached Bathrooms

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

03 Dec 2025 12:27 pm

Published on:

03 Dec 2025 12:18 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Annapurna Jayanti 2025 : कब है अन्नपूर्णा जयंती, यहां जानिए डेट, शुभ मुहूर्त और महत्व

बड़ी खबरें

View All

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Vastu Tips for Attached Bathrooms: क्या आपके घर में भी है अटैच्ड बाथरूम? फॉलो करें ये वास्तु टिप्स

Vastu Tips for Attached Bathrooms
वास्तु टिप्स

Dattatreya Jayanti Date 2025: दिसंबर के महीने में कब है दत्तात्रेय जयंती, यहां नोट करें सही तिथि, पूजा विधि और महत्व

Dattatreya Jayanti Date 2025
धर्म और अध्यात्म

Kanya Rashifal 2026: जानें कैसा रहेगा कन्या राशि वालों के लिए नया साल? इन क्षेत्रों में बरतें सावधाानी

कन्या राशिफल 2026
राशिफल

Vastu Tips for Watches: घड़ी से जुड़ी ये गलतियां बना सकती हैं आपको कंगाल, इन बातों का रखें ख्याल

घड़ी के वास्तु टिप्स
वास्तु टिप्स

Numerology: अपनी पत्नी पर जान छिड़कते हैं इस मूलांक के लड़के, बनते हैं परफेक्ट पति

Numerology
धर्म/ज्योतिष
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.