Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म/ज्योतिष

Margashirsha Purnima 2025 Daan List: मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन करें इन चीजों का दान, धन- धान्य से भर जाएगा जीवन

Margashirsha Purnima : इस साल मार्गशीर्ष पूर्णिमा का व्रत 4 दिसंबर 2025 को रखा जाएगा। इस दिन कुछ चीजों का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर किन चीजों का दान करना अच्छा होता है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Religiondesk

image

jayanti jha

Dec 03, 2025

Margashirsha Purnima 2025 Daan

pintrest

Margashirsha Purnima 2025 Daan List : इस साल मार्गशीर्ष पूर्णिमा का व्रत 4 दिसंबर 2025 को रखा जाएगा। इस दिन कुछ चीजों का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर किन चीजों का दान करना अच्छा होता है।

Margashirsha Purnima 2025 Daan List: हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि को सबसे उत्तम तिथियों में से एक माना गया है। साल में पूरी 12 पूर्णिमा तिथि आती है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा साल की आखिरी पूर्णिमा तिथि होती है। इस साल मार्गशीर्ष पूर्णिमा की तिथि 4 दिसंबर 2025 गुरुवार के दिन पड़ रही है। पूर्णिमा के दिन व्रत करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। पूर्णिमा तिथि पर माता लक्ष्मी और चंद्र देव की पूजा का विधान है। ऐसी मान्यता है कि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं, इसलिए इस दिन चंद्रदेव की पूजा करने से साधक को चंद्रदोष से मुक्ति मिलती है। शास्त्रों के अनुसार मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर दान करना बहुत ही फलदायी माना जाता है। इस दिन दान, पुण्य करने से उत्तम फल की प्राप्ति होती है।
आइए जाने इस दिन किन चीजों का दान करना चाहिए।

Margashirsha Purnima 2025 Daan List (इन चीजों का करें दान)

सफेद रंग की चीजों का दान
मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन सफेद रंग की चीजों का दान करना बहुत ही शुभ होता है। सफेद रंग चंद्रमा प्रतीक होता है, इसलिए इस दिन सफेद चीज दान करने से चंद्रदोष मुक्ति मिलती है।

अन्न का दान
पूर्णिमा तिथि के दिन अन्न का दान करना बहुत अच्छा माना जाता है। इन दिन अन्न का दान करने से साधक के धन भंडार भरे रहते हैं और माता लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहती है। इस दिन आप कच्चे अन्न या पक्के अन्न दोनों का दान कर सकते हैं।

गर्म वस्त्र का दान
मार्गशीर्ष का महीना ठंड का महीना होता है, इसलिए इस महीने में गर्म वस्त्र का दान करना चाहिए। इस चीज का दान करने से साधक को उत्तम फल की प्राप्ति होती है और मनवांछित फल मिलता है।

कंबल का दान
पूर्णिमा के दिन कंबल दान करना चाहिए। मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर कंबल का दान करने से साधक को माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और उसकी तिजोरी हमेशा धन से भऱी रहती है।

ये भी पढ़ें

Annapurna Jayanti 2025 : कब है अन्नपूर्णा जयंती, यहां जानिए डेट, शुभ मुहूर्त और महत्व
धर्म/ज्योतिष
Annapurna Jayanti 2025

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

03 Dec 2025 03:04 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Margashirsha Purnima 2025 Daan List: मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन करें इन चीजों का दान, धन- धान्य से भर जाएगा जीवन

बड़ी खबरें

View All

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Chanakya Niti : इन 5 नियमों को अपनाने से सुधर सकती है दिनचर्या, जो भी काम करेंगे, मिल सकती है सक्सेस

Chanakya Niti
धार्मिक तथ्य

Feng Shui Tips : ऑफिस टेबल पर रखें ये चीजें, मिलेगी अपार सफलता

Feng Shui Tips For Office Table
वास्तु टिप्स

पैसा नहीं टिकता? तुरंत देखिए, आपकी हथेली की 'धन रेखा' में कौन सी गलती है

Money Line in Palmistry
वास्तु टिप्स

साल के अंतिम दिन ये काम करने से खुल जाएगा धन का द्वार, 2026 होगा सबसे अच्छा

Year-End Good Luck Tips
धर्म/ज्योतिष

अन्नपूर्णा जयंती कल—धन-समृद्धि के लिए ज़रूर करें ये पूजा

Annapurna Jayanti 2025
धर्म/ज्योतिष
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.