Margashirsha Purnima 2025 Daan List: मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन करें इन चीजों का दान, धन- धान्य से भर जाएगा जीवन

Margashirsha Purnima 2025 Daan List: हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि को सबसे उत्तम तिथियों में से एक माना गया है। साल में पूरी 12 पूर्णिमा तिथि आती है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा साल की आखिरी पूर्णिमा तिथि होती है। इस साल मार्गशीर्ष पूर्णिमा की तिथि 4 दिसंबर 2025 गुरुवार के दिन पड़ रही है। पूर्णिमा के दिन व्रत करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। पूर्णिमा तिथि पर माता लक्ष्मी और चंद्र देव की पूजा का विधान है। ऐसी मान्यता है कि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं, इसलिए इस दिन चंद्रदेव की पूजा करने से साधक को चंद्रदोष से मुक्ति मिलती है। शास्त्रों के अनुसार मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर दान करना बहुत ही फलदायी माना जाता है। इस दिन दान, पुण्य करने से उत्तम फल की प्राप्ति होती है।

आइए जाने इस दिन किन चीजों का दान करना चाहिए।