Karwa Chauth 2025: दिल्ली से लकर यूपी तक, जानें करवा चौथ पर इन शहरों में कब दिखेगा चांद

Karwa Chauth Pooja Timings 2025: हिंदू धर्म में करवा चौथ के व्रत का काफी महत्व होता है। इस साल 10 अक्टूबर को करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा। मान्यताओं के अनुसार, सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। पूरा दिन व्रत करने के बाद रात को करवा माता और चांद की पूजा कर महिलाएं अपना व्रत खोलती हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि किस शहर में कब चांद निकलेगा?
सुहागिन महिलाओं के लिए करवा चौथ व्रत का विशेष महत्व होता है। वैदिक पंचांग के अनुसार हर वर्ष कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर करवा चौथ का त्योहार मनाया जाता है। इस बार ये व्रत 10 अक्टूबर को रखा जाएगा। पूजा का शुभ समय शाम 5:57 बजे से रात 7:11 बजे तक रहेगा।
|शहर
|चांद निकलने का समय
|नोएडा
|08:13 PM
|लखनऊ
|08:02 PM
|कानपुर
|08:06 PM
|दिल्ली
|08:13 PM
|मुंबई
|08:55 PM
|मेरठ
|08:13 PM
|पंजाब
|08:10 PM
|प्रयागराज
|08:02 PM
|जयपुर
|08:22 PM
|बंगलूरू
|08:48 PM
करवा चौथ पर चांद के दर्शन करने के बाद ही व्रत पूरा माना जाता है। पंचांग के अनुसार करवा चौथ पर चांद के निकलने का समय, दिल्ली शहर में रात 08 बजकर 13 मिनट पर होगा। हालांकि, अलग-अलग शहरों में चांद के निकलने के समय में कुछ अंतर हो सकता है।
करवा चौथ पर, विवाहित महिलाएं पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं और अपने पति की लंबी आयु और समृद्धि की कामना करती हैं। शाम को चांद देखने, चांद को अर्घ्य देने और अपने पति के हाथों से भोजन का निवाला लेने के बाद, वे अपना व्रत तोड़ती हैं। चांद के अलावा, महिलाएं भगवान गणेश, भगवान शिव, भगवान पार्वती, भगवान कार्तिकेय और करवा माता की भी पूजा करती हैं। वे नई दुल्हन की तरह सजती हैं, लाल रंग के नए कपड़े पहनती हैं, श्रृंगार करती हैं और हाथों में मेहंदी लगाती हैं।
