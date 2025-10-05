Karwa Chauth 2025: नई-नई शादी के बाद पहला करवाचौथ? ये व्रत विधि और टिप्स बनाएंगे दिन को खास

Karwa Chauth 2025 first time after marriage|फोटो सोर्स –Patrika.com
Karwa Chauth 2025: शादी के बाद का पहला करवा चौथ हर नवविवाहित स्त्रियों के लिए बेहद ही खास होता है, क्योंकि यह सिर्फ एक व्रत ही नहीं, बल्कि प्रेम, समर्पण और रिश्ते की गहराइयों का प्रतीक होता है। जब कोई नवविवाहित पहली बार व्रत करती है अपने पति की लंबी आयु के लिए, तो यह उनके लिए खास होता है ,मन में उत्साह होता है, थोड़ा संकोच और ढेर सारी उम्मीदें होती हैं। अगर आप भी 2025 में पहली बार करवाचौथ मना रही हैं, तो यह दिन आपके लिए हमेशा यादगार बनने वाला है। इस लेख में हम आपको बताएंगे करवाचौथ की सही व्रत विधि, खास टिप्स और वो सब कुछ, जिससे आपका पहला करवाचौथ बन जाए बेहद खास और सुखद अनुभव।
करवा चौथ की शुरुआत होती है उस विशेष थाली से जिसे 'सरगी' कहा जाता है। यह थाली सास द्वारा बहू को प्यार और आशीर्वाद स्वरूप दी जाती है, जिसमें फल, सूखे मेवे, मिठाई, पराठे और कभी-कभी हल्का नाश्ता भी शामिल होता है। सरगी सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि पूरे दिन के उपवास की ऊर्जा का आधार होती है। इसे छोड़ने से शरीर जल्दी थक सकता है और कमजोरी महसूस हो सकती है। कोशिश करें कि सरगी में ऐसी चीजें खाएं जो पेट को लंबे समय तक भरा रख सकें और पचने में भी आसान हों।
चाहे सरगी हो या व्रत खोलने का समय भोजन में संतुलन ज़रूरी है। ज्यादा तला-भुना या मसालेदार खाना लेने से बचें क्योंकि इससे गैस, भारीपन या चक्कर जैसी समस्याएं हो सकती हैं। फल, खजूर, खिचड़ी या हल्का मीठा जैसे विकल्प आपके लिए बेहतर होंगे।
अगर आप पहली बार करवा चौथ का व्रत रख रही हैं, तो पूजा की विधि पहले से जान लें। पूजा की थाली, करवा, छलनी, दीपक आदि समय पर तैयार रखें। समय पर और सही ढंग से पूजा करना व्रत के महत्व को और भी खास बना देता है।
जब चांद निकल आए, तब पहले उसकी पूजा करें और फिर पति के हाथों से पानी पीकर व्रत खोलें। व्रत तोड़ने का यह प्रेमपूर्ण पल जीवनभर की याद बन सकता है। इसके बाद कुछ मीठा खाएं और हल्का भोजन लें, जिससे शरीर धीरे-धीरे ऊर्जा हासिल कर सके।
