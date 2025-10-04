Karwa Chauth 2025: क्या करवा चौथ के दिन पीरियड्स में व्रत और पूजा करना सही है? जानिए सही तरीका और उपाय



अगर व्रत वाले दिन अचानक पीरियड्स शुरू हो जाएं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो व्रत जारी रख सकती हैं। इस दौरान आप सज-धज कर इस पर्व की खुशी मना सकती हैं और अपने मन में करवा माता का ध्यान करते हुए प्रार्थना कर सकती हैं।पूजा-पाठ और चंद्रमा को अर्घ्य देना इस स्थिति में वर्जित माना जाता है, लेकिन आप आस-पास किसी महिला द्वारा की जा रही करवा चौथ की कथा को सुन सकती हैं। ऐसा करने से भी व्रत का पुण्य फल प्राप्त होता है।चंद्रमा के दर्शन के बाद, आप छलनी से उसे देखकर व्रत खोल सकती हैं, लेकिन पूजा की प्रक्रिया में भाग लेने से बचना चाहिए।