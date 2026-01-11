Swastik Meaning : क्यों हर शुभ कार्य की शुरुआत स्वस्तिक से होती है? जानिए इसका गहरा अर्थ

शास्त्रों में साफ लिखा है स्वस्तिक शुभ और लाभ देने वाला है। पुराने जमाने में जब भी कोई अच्छा काम शुरू होता था, लोग सबसे पहले आवाहन लिखते थे। सबके लिए ऐसा लिखना आसान नहीं था, लेकिन हर कोई शुभता चाहता था। इसलिए ऋषियों ने स्वस्तिक का तरीका निकाला, जिससे हर कोई अपने काम की शुरुआत शुभता के साथ कर सके। आज भी पूजा-पाठ या किसी भी अच्छे काम में, लोग चावल या सिंदूर से वेदी पर स्वस्तिक बनाते हैं। ये न सिर्फ परंपरा है, बल्कि माना जाता है कि इससे सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। जहाँ भी स्वस्तिक बनता है, वहाँ की नकारात्मकता दूर होती है। ब्रह्मांड की पॉजिटिव एनर्जी अपने आप खिंच जाती है। सिंदूर या अष्टगंध से बने स्वस्तिक को तो खास शुभ और सात्विक मानते हैं। कहने का मतलब जहां स्वस्तिक है, वहां अच्छाई है, शुभता है।