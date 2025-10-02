Karwa Chauth 2025 Date: 9 या 10 अक्टूबर? करवा चौथ की तारीख को लेकर चल रहा है असमंजस, पंचांग क्या कहता है?

Karwa Chauth 2025 Kab Hai: कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का पर्व मनाया जाता है। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की दीर्घायु और सुखमय जीवन के लिए व्रत रखती हैं और विधिवत पूजा करती हैं। मान्यता है कि यह व्रत नारी के अखंड सौभाग्य का प्रतीक है और वैवाहिक जीवन में प्रेम, सामंजस्य और शांति बनाए रखने में सहायक होता है।