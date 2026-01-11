सच्चा प्यार कैसे पहचानें? प्रेमानंद जी ने किया कनफ्यूजन दूर

Premanand ji ने कहा, सच्चे प्रेमी के लिए वही गली सबसे खूबसूरत होती है, जहां उसका प्रिय रहता है। हालत ये होती है कि अगर प्रिय से मिलन न हो, तो न भूख लगती है, न प्यास। उसके बिना न नींद आती है, न जागना आसान होता है। रात भर बस उसी का ख्याल मन में रहता है। आशिकी में डूबने के बाद न श्रृंगार भी अच्छा नहीं लगता। न ही दोस्तों का साथ भाता है। मन बस इसी बात से खुश हो जाता है कि कोई आकर कह दे, 'मैंने उसे देखा है', 'वो तुम्हारे बारे में बात कर रहा था'। ये बातें ही दिल को बड़ा सुकून देती है। यादों की तड़प पर मरहम का काम करती है।