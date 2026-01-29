Mahashivratri 2026: महाशिवरात्रि 2026: कर्ज और कंगाली से मिलेगी मुक्ति, पंडित प्रदीप मिश्रा के इन 5 उपायों से चमक सकती है किस्मत

पवित्र शिव महापुराण के अनुसार, इसी दिन भगवान शिव ने सृष्टि को बचाने के लिए विषपान किया था। वहीं लोग ये भी मानते हैं कि इसी दिन शिव-पार्वती विवाह और शिव जी निराकार से साकार रूप (लिंगोद्भव) में प्रकट हुए। पंडित प्रदीप मिश्रा कहते हैं, कि महाशिवरात्रि पर जो व्यक्ति रातभर जागकर भगवान शिव का स्मरण करता है, उसके कई जन्मों के पाप कट जाते हैं। यह आत्म-शुद्धि और नकारात्मकता को दूर करने के लिए सबसे शक्तिशाली रात मानी जाती है।