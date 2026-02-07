Mantra Chanting Rules : मंत्र जाप में की जाने वाली 5 सबसे बड़ी गलतियां, जानिए क्या है सही विधि

आमतौर पर लोग मंत्र को लंबे श्लोक या जटिल रिचाएं समझ लेते हैं, जबकि वास्तव में राम, हरि, राधा, शिव जैसे नाम भी पूर्ण मंत्र हैं। इन्हें नाम मंत्र कहा जाता है, जिनका जप श्वास-प्रश्वास के साथ भी किया जा सकता है।

वहीं दूसरी ओर बीज मंत्र होते हैं, जैसे— “ॐ शं शनैश्चराय नमः”। इसमें “शं” बीजाक्षर है, जो विशेष ग्रह ऊर्जा को सक्रिय करता है।

मंत्र दो प्रकार के माने गए हैं—

एक वे मंत्र, जिनका जप कोई भी कर सकता है, और दूसरे वे मंत्र, जो दीक्षा के माध्यम से गुरु द्वारा व्यक्तिगत रूप से दिए जाते हैं, जो व्यक्ति के स्वभाव और संस्कारों के अनुसार होते हैं।