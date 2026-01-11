तुलसी माला पहनते हैं? इन बातों का रखें खास ख्याल, मिलेंगे फायदे ही फायदे

आध्यात्मिक सजावट की दुनिया में, तुलसी माला का एक पवित्र स्थान है। यह भक्ति, शांति और आध्यात्मिक विकास का प्रतीक मानी जाती है। तुलसी माला पवित्र तुलसी के पौधे के अर्क से बनी होती है और इसे सच्चे मन से पहनने वाले को शांति, सुरक्षा और आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसे पहनते समय जागरूकता और सम्मान रखना बेहद जरूरी है ताकि इसके आध्यात्मिक फ़ायदे सही रूप से मिल सकें। एक्सपर्ट मानवी गोयल, एक वैदिक ज्योतिषी, के अनुसार तुलसी माला पहनने का सही तरीका और महत्व समझना आवश्यक है।