तुलसी माला पहनते हैं? इन बातों का रखें खास ख्याल, मिलेंगे फायदे ही फायदे

आध्यात्मिक सजावट की दुनिया में, तुलसी माला का एक पवित्र स्थान है। यह भक्ति, शांति और आध्यात्मिक विकास का प्रतीक मानी जाती है। तुलसी माला पवित्र तुलसी के पौधे के अर्क से बनी होती है और इसे सच्चे मन से पहनने वाले को शांति, सुरक्षा और आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसे पहनते समय जागरूकता और सम्मान रखना बेहद जरूरी है ताकि इसके आध्यात्मिक फ़ायदे सही रूप से मिल सकें। एक्सपर्ट मानवी गोयल, एक वैदिक ज्योतिषी, के अनुसार तुलसी माला पहनने का सही तरीका और महत्व समझना आवश्यक है।
हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को पवित्र माना जाता है। उसी तरह तुलसी की लकड़ी से बनी माला का भी अत्यधिक आध्यात्मिक महत्व है। इसे पहनने से मानसिक शांति, आत्मा की शुद्धि और स्वास्थ्य लाभ होता है। तुलसी माला आमतौर पर भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण के भक्त पहनते हैं।
ज्योतिष के अनुसार, तुलसी माला पहनने से जन्म कुंडली में बुध (Mercury) और बृहस्पति (Jupiter) मजबूत होते हैं, जिससे बुद्धि, निर्णय लेने की क्षमता और मानसिक स्थिरता बढ़ती है। यह घर की एनर्जी (Vastu) को सकारात्मक बनाती है और नेगेटिविटी को दूर करती है।
पुरानी मान्यताओं के अनुसार, भगवान विष्णु केवल उन्हीं प्रसादों को स्वीकार करते हैं जिनमें तुलसी के पत्ते होते हैं। तुलसी माला पहनने वाले को भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है और वह उनके संरक्षण में रहता है। इसे तुलसी कंठी माला भी कहा जाता है। साथ ही, इस माला के साथ मंत्रों का जाप करना, खासकर “ओम नमो भगवते वासुदेवाय”, अत्यंत फलदायी माना जाता है।
तुलसी माला पॉजिटिव एनर्जी लाती है और घर में शांतिपूर्ण वातावरण बनाती है। यह आत्मविश्वास बढ़ाने और मानसिक तनाव कम करने में मदद करती है। माना जाता है कि तुलसी में देवी लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए इसे पहनने से धन और खुशहाली भी आती है।
यह तन और मन दोनों को शुद्ध करती है और सकारात्मक सोच बनाने में मदद करती है। तुलसी माला का इस्तेमाल जप और ध्यान (Meditation) में भी किया जाता है, क्योंकि यह मन को फोकस करने और आध्यात्मिक उन्नति में सहायक होती है।
तुलसी माला पहनते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए:
