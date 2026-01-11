11 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

धर्म/ज्योतिष

तुलसी माला पहनते हैं? इन बातों का रखें खास ख्याल, मिलेंगे फायदे ही फायदे

तुलसी माला पहनना न केवल भक्ति का प्रतीक है, बल्कि मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति में भी सहायक है। इसे पहनने का सही समय, नियम और मंत्रों के साथ अभ्यास करना जरूरी है। तुलसी माला पॉजिटिव एनर्जी लाती है, घर को शांत बनाती है और पहनने वाले को भगवान विष्णु का आशीर्वाद देती है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Astrodesk

image

Deepika Negi

Jan 11, 2026

तुलसी माला (PC: GEMINI GENERATED)

तुलसी माला (PC: GEMINI GENERATED)

आध्यात्मिक सजावट की दुनिया में, तुलसी माला का एक पवित्र स्थान है। यह भक्ति, शांति और आध्यात्मिक विकास का प्रतीक मानी जाती है। तुलसी माला पवित्र तुलसी के पौधे के अर्क से बनी होती है और इसे सच्चे मन से पहनने वाले को शांति, सुरक्षा और आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसे पहनते समय जागरूकता और सम्मान रखना बेहद जरूरी है ताकि इसके आध्यात्मिक फ़ायदे सही रूप से मिल सकें। एक्सपर्ट मानवी गोयल, एक वैदिक ज्योतिषी, के अनुसार तुलसी माला पहनने का सही तरीका और महत्व समझना आवश्यक है।

तुलसी माला पहनते समय ध्यान रखने योग्य बातें Things to Keep in Mind While Wearing Tulsi Mala

हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को पवित्र माना जाता है। उसी तरह तुलसी की लकड़ी से बनी माला का भी अत्यधिक आध्यात्मिक महत्व है। इसे पहनने से मानसिक शांति, आत्मा की शुद्धि और स्वास्थ्य लाभ होता है। तुलसी माला आमतौर पर भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण के भक्त पहनते हैं।

ज्योतिष के अनुसार, तुलसी माला पहनने से जन्म कुंडली में बुध (Mercury) और बृहस्पति (Jupiter) मजबूत होते हैं, जिससे बुद्धि, निर्णय लेने की क्षमता और मानसिक स्थिरता बढ़ती है। यह घर की एनर्जी (Vastu) को सकारात्मक बनाती है और नेगेटिविटी को दूर करती है।

पुरानी मान्यताओं के अनुसार, भगवान विष्णु केवल उन्हीं प्रसादों को स्वीकार करते हैं जिनमें तुलसी के पत्ते होते हैं। तुलसी माला पहनने वाले को भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है और वह उनके संरक्षण में रहता है। इसे तुलसी कंठी माला भी कहा जाता है। साथ ही, इस माला के साथ मंत्रों का जाप करना, खासकर “ओम नमो भगवते वासुदेवाय”, अत्यंत फलदायी माना जाता है।

तुलसी माला पहनने के फायदे Benefits of Wearing Tulsi Mala

तुलसी माला पॉजिटिव एनर्जी लाती है और घर में शांतिपूर्ण वातावरण बनाती है। यह आत्मविश्वास बढ़ाने और मानसिक तनाव कम करने में मदद करती है। माना जाता है कि तुलसी में देवी लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए इसे पहनने से धन और खुशहाली भी आती है।

यह तन और मन दोनों को शुद्ध करती है और सकारात्मक सोच बनाने में मदद करती है। तुलसी माला का इस्तेमाल जप और ध्यान (Meditation) में भी किया जाता है, क्योंकि यह मन को फोकस करने और आध्यात्मिक उन्नति में सहायक होती है।

तुलसी माला पहनने के नियम Rules to Follow While Wearing Tulsi Mala

तुलसी माला पहनते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए:

  • इसे पहनने का सबसे अच्छा समय प्रदोष काल (सूरज डूबने से 2 घंटे पहले और बाद) होता है।
  • इसे पहनते समय विचारों और कार्यों में पवित्रता होनी चाहिए।
  • इसे बार-बार उतारना या छूना नहीं चाहिए।
  • पीरियड्स या प्रेग्नेंसी के दौरान इसे पहनने से बचें।
  • नेगेटिव विचार या इरादे रखने वाले लोग इसे न पहनें।
  • पवित्रता बनाए रखने के लिए गलत समय पर माला को छूने से बचें।
  • इसे पहनते समय विष्णु मंत्रों का नियमित जाप करना लाभकारी होता है।

ये भी पढ़ें

Makar Sankranti 2026: खिचड़ी दान क्यों माना जाता है मकर संक्रांति पर सबसे शुभ? जानें धार्मिक रहस्य
धर्म/ज्योतिष
Makar Sankranti 2026 (PC: GEMINI GENERATED)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

11 Jan 2026 10:58 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / तुलसी माला पहनते हैं? इन बातों का रखें खास ख्याल, मिलेंगे फायदे ही फायदे

बड़ी खबरें

View All

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Makar Sankranti date 2026 : मकर संक्रांति 14 या 15? सबसे बड़ा कन्फूजन दूर, जानें शास्त्र और सूर्य की सीधी बात

Makar Sankranti date 2026
धर्म/ज्योतिष

Makar Sankranti 2026: कब है मकर संक्रांति, महत्व और सूर्य गोचर का राशियों पर प्रभाव

Shubh Muhurt
धर्म/ज्योतिष

Saptahik Rashifal: साप्ताहिक राशिफल 12–18 जनवरी 2026: चतुर्ग्रही योग से बदलेगी इन 5 राशियों किस्मत, कौन बनेगा मालामाल?

Saptahik Rashifal
राशिफल

प्रेमानंद जी ने शराब, चरित्र, राजनीति और अनुशासन पर क्या समझाया?

Premanand ji Maharaj on Drink
धर्म और अध्यात्म

Mangal Nakshatra Gochar 2026: जनवरी के महीने में मंगल करेंगे इस दिन गोचर, इन राशियों को मिलेगा बंपर लाभ

Mangal Nakshatra Gochar 2026
धर्म/ज्योतिष
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.