कल जया एकादशी पर कर लें ये अचूक उपाय, कर्ज और करियर की टेंशन से मिलेगी मुक्ति!

Jaya Ekadashi January 2026 Date: जया एकादशी के उपाय। (फोटोः एआई)
Jaya Ekadashi 2026 Date: क्या आपको भी लगता है कि मेहनत का सही फल आपको नहीं मिल रहा? या कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है? नौकरी में तरक्की रुक गई है? तो यह लेख आपके लिए है। धार्मिक विशेषज्ञों के अनुसार, 29 जनवरी 2026 को आ रही जया एकादशी आपका जीवन बदल सकती है। जया का मतलब होता है विजय। मान्यता है कि इस दिन कुछ खास उपाय आपके बैड लक को खत्म कर तकदीर चमका सकते हैं।
धार्मिक विद्वानों के अनुसार, जया एकादशी के पावन अवसर पर ये तीन सरल उपाय करने चाहिए:
पीले वस्त्र और अभिजित मुहूर्त का संगम: इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें। पवित्र होकर पीले रंग के वस्त्र धारण करें। पीला रंग भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय होता है।
घी का दीपक और संकल्प: इस दिन के विशेष अभिजित मुहूर्त में घर के मंदिर में शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित करें। इसके बाद भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए अपनी सफलता और कर्ज मुक्ति की प्रार्थना करें। अपनी सारी समस्या भगवान को कह दें। माना जाता है कि यह समय सकारात्मक ऊर्जा (Positive Energy) से भरा होता है। इस समय सच्चे मन से की गई प्रार्थना भगवान सुनते हैं।
खान-पान में सावधानी: एकादशी के दिन चावल के सेवन की मनाही की जााती है। भूलकर भी इस दिन चावल न खाएं, वरना आपकी पूजा का फल खत्म हो सकता है।
जया एकादशी (29 जनवरी 2026) के अवसर पर भगवान विष्णु की कृपा और आशीर्वाद पाने के लिए ये उपाय किए जाते हैं। मान्यता है कि जो भी इन उपायों को पूरी श्रद्धा और विश्वास से करता है, उसके जीवन से नकारात्मकता (Negativity) समाप्त हो जाती है। साथ ही उसे कर्ज मुक्ति, करियर में ग्रोथ और दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने के मौके भी मिलने लगते हैं। जरूरत है तो बस, नियमों का पूरे भाव और भक्ति से पालन करने की।
{ अस्वीकृति(Disclaimer): यह लेख धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है। हम किसी भी बात की पुष्टि और दावा नहीं करते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप, धार्मिक विशेषज्ञ से संपर्क कर सकते हैं।}
