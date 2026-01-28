कल जया एकादशी पर कर लें ये अचूक उपाय, कर्ज और करियर की टेंशन से मिलेगी मुक्ति!

जया एकादशी (29 जनवरी 2026) के अवसर पर भगवान विष्णु की कृपा और आशीर्वाद पाने के लिए ये उपाय किए जाते हैं। मान्यता है कि जो भी इन उपायों को पूरी श्रद्धा और विश्वास से करता है, उसके जीवन से नकारात्मकता (Negativity) समाप्त हो जाती है। साथ ही उसे कर्ज मुक्ति, करियर में ग्रोथ और दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने के मौके भी मिलने लगते हैं। जरूरत है तो बस, नियमों का पूरे भाव और भक्ति से पालन करने की।