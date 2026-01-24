24 जनवरी 2026,

धर्म और अध्यात्म

Premanand ji Maharaj: सोते-सोते भी चलता रहेगा नाम जप, प्रेमानंद जी ने बताई आसान तरकीब

Premanand ji Mahraj Latest Pravachan on Naap Jap while Sleeping: प्रेमानंद जी महाराज ने सोते वक्त नाम जप करने का अद्भुत तरीका बताया है। इस लेख में समझते हैं, नींद को भजन बनाने की आसान तरकीब, विस्तार से।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Adarsh Thakur

Jan 24, 2026

Premanand ji Maharaj Latest Pravachan in hindi

Premanand ji Maharaj Pravachan: सोते वक्त नाम जप कैसे करें? (छविः एआई)

Premanand ji Mahraj Latest Pravachan on Naap Jap while Sleeping: प्रेमानंद महाराज जी के प्रवचन लाखों लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं। महाराज जी हमेशा 'नाम जप' की शक्ति और महत्व पर जोर देते हैं। हाल ही में एक भक्त ने उनसे पूछा, "24 घंटे नाम जाप कैसे संभव है, जबकि 6-8 घंटे तो हम सोने में बिता देते हैं? क्या सोते हुए भी भजन कर सकते हैं?

नींद को भी बना सकते हैं 'भजन'

प्रेमानंद महाराज जी ने बहुत ही सरल शब्दों में इसका हल दिया। उन्होंने कहा, व्यक्ति को नाम जाप करते-करते ही सोना चाहिए। यदि आप राधा-राधा या अपने इष्ट का नाम जपते हुए सो जाते हैं, तो जितनी देर आप सोएंगे, वह पूरा समय 'समाधि भजन' माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार, समाधि में बिताए गए समय का फल साधक को जरूर मिलता है।

नाम जप अवचेतन मन को करता है शुद्ध | Chanting Purifies Subconscious Mind

महाराज जी ने सोते वक्त नाम जप करने की तुलना जीवन के अंतिम क्षणों से की। उन्होंने कहा, जैसे मृत्यु के समय भगवान का नाम लेने से भगवत प्राप्ति यानी मोक्ष मिलता है, वैसे ही सोते समय नाम जप करने से आपके अंतर्मन में ईश्वर की स्मृति (याद) बनी रहती है। यह अभ्यास (Chanting Practice) आपके अवचेतन मन को लगातार शुद्ध करता है।

नाम जप के फायदे | Chanting Benifits

  • मानसिक शांति: इससे मन के नकारात्मक विचार दूर होते हैं और अच्छी-गहरी नींद आती है।
  • एकाग्रता: नियमित नाम जाप से एकाग्रता की शक्ति (Concentration Power) बढ़ती है।
  • बुराइयों से मुक्ति: क्रोध, मोह, लालच और गलत संगत जैसी नेगेटिविटि धीरे-धीरे खत्म होने लगती है।
  • संकटों का नाश: प्रेमानंद महाराज जी हमेशा कहते हैं, 'राधा' नाम या अन्य भगवान के नाम जप से जीवन के बड़े से बड़े संकट टाले जा सकते हैं।

नाम जप के नियम और शर्त | Naam Jap/ Chanting Rules & Condition

महाराज श्री समझाते हैं, नाम जप के लिए किसी खास कठोर नियम, आसन या शुद्धता की जरूरी शर्त नहीं होती। इसे किसी भी अवस्था में किया जा सकता है। उन्होंने कहा, आज से ही सोते समय अपने मन को भगवान के चरणों में लगाकर नाम जप करके देखें, आपकी नींद भी साधना बन जाएगी। फिर, जीवन में परमानंद, सुख और शांति का संचार होगा।

Frequently Asked Questions

Published on:

24 Jan 2026 04:50 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Religion and Spirituality / Premanand ji Maharaj: सोते-सोते भी चलता रहेगा नाम जप, प्रेमानंद जी ने बताई आसान तरकीब

