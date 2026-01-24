Premanand ji Maharaj: सोते-सोते भी चलता रहेगा नाम जप, प्रेमानंद जी ने बताई आसान तरकीब

Premanand ji Mahraj Latest Pravachan on Naap Jap while Sleeping: प्रेमानंद महाराज जी के प्रवचन लाखों लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं। महाराज जी हमेशा 'नाम जप' की शक्ति और महत्व पर जोर देते हैं। हाल ही में एक भक्त ने उनसे पूछा, "24 घंटे नाम जाप कैसे संभव है, जबकि 6-8 घंटे तो हम सोने में बिता देते हैं? क्या सोते हुए भी भजन कर सकते हैं?