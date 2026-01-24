Premanand ji Maharaj: सोते-सोते भी चलता रहेगा नाम जप, प्रेमानंद जी ने बताई आसान तरकीब

Premanand ji Maharaj Pravachan: सोते वक्त नाम जप कैसे करें? (छविः एआई)
Premanand ji Mahraj Latest Pravachan on Naap Jap while Sleeping: प्रेमानंद महाराज जी के प्रवचन लाखों लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं। महाराज जी हमेशा 'नाम जप' की शक्ति और महत्व पर जोर देते हैं। हाल ही में एक भक्त ने उनसे पूछा, "24 घंटे नाम जाप कैसे संभव है, जबकि 6-8 घंटे तो हम सोने में बिता देते हैं? क्या सोते हुए भी भजन कर सकते हैं?
प्रेमानंद महाराज जी ने बहुत ही सरल शब्दों में इसका हल दिया। उन्होंने कहा, व्यक्ति को नाम जाप करते-करते ही सोना चाहिए। यदि आप राधा-राधा या अपने इष्ट का नाम जपते हुए सो जाते हैं, तो जितनी देर आप सोएंगे, वह पूरा समय 'समाधि भजन' माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार, समाधि में बिताए गए समय का फल साधक को जरूर मिलता है।
महाराज जी ने सोते वक्त नाम जप करने की तुलना जीवन के अंतिम क्षणों से की। उन्होंने कहा, जैसे मृत्यु के समय भगवान का नाम लेने से भगवत प्राप्ति यानी मोक्ष मिलता है, वैसे ही सोते समय नाम जप करने से आपके अंतर्मन में ईश्वर की स्मृति (याद) बनी रहती है। यह अभ्यास (Chanting Practice) आपके अवचेतन मन को लगातार शुद्ध करता है।
महाराज श्री समझाते हैं, नाम जप के लिए किसी खास कठोर नियम, आसन या शुद्धता की जरूरी शर्त नहीं होती। इसे किसी भी अवस्था में किया जा सकता है। उन्होंने कहा, आज से ही सोते समय अपने मन को भगवान के चरणों में लगाकर नाम जप करके देखें, आपकी नींद भी साधना बन जाएगी। फिर, जीवन में परमानंद, सुख और शांति का संचार होगा।
