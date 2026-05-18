Adhik Masik Durgashtami 2026: ज्येष्ठ अधिक मास की दुर्गाष्टमी कब? जानें पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और मंत्र

Adhik Masik Durgashtami 2026: ज्येष्ठ अधिक मास की दुर्गाष्टमी 23 मई 2026, शनिवार को मनाई जाएगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन मां दुर्गा की पूजा और व्रत करने से भय, रोग और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। अधिक मास में पड़ने वाली दुर्गाष्टमी का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। भक्त इस दिन विशेष पूजा, मंत्र जाप और दान-पुण्य करके मां भगवती का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आइए जानते हैं दुर्गाष्टमी की सही तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और शक्तिशाली मंत्र।