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धर्म और अध्यात्म

Adhik Masik Durgashtami 2026: ज्येष्ठ अधिक मास की दुर्गाष्टमी कब? जानें पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और मंत्र

Adhik Masik Durgashtami 2026: सनातन धर्म में दुर्गाष्टमी का विशेष महत्व माना गया है। वर्ष 2026 में ज्येष्ठ अधिक माह की दुर्गाष्टमी भक्तों के लिए बेहद शुभ मानी जा रही है। इस दिन मां दुर्गा की आराधना करने से भय, रोग और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है तथा घर में सुख-समृद्धि का आगमन होता है।

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भारत

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MEGHA ROY

May 18, 2026

Durga Ashtami

Adhik Masik Durgashtami 2026: ज्येष्ठ अधिक मास की दुर्गाष्टमी 23 मई 2026, शनिवार को मनाई जाएगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन मां दुर्गा की पूजा और व्रत करने से भय, रोग और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। अधिक मास में पड़ने वाली दुर्गाष्टमी का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। भक्त इस दिन विशेष पूजा, मंत्र जाप और दान-पुण्य करके मां भगवती का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आइए जानते हैं दुर्गाष्टमी की सही तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और शक्तिशाली मंत्र।

अधिक मासिक दुर्गाष्टमी 2026 कब है?

वैदिक पंचांग के अनुसार, ज्येष्ठ अधिक माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 23 मई 2026 को सुबह 05 बजकर 04 मिनट से प्रारंभ होगी और 24 मई 2026 को सुबह 04 बजकर 27 मिनट पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार अधिक मासिक दुर्गाष्टमी 23 मई 2026, शनिवार को मनाई जाएगी।

Durga Ashtami Shubh Muhurat: अधिक मासिक दुर्गाष्टमी शुभ मुहूर्त

  • अभिजीत मुहूर्त: सुबह 11:51 बजे से दोपहर 12:45 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 04:04 बजे से 04:45 बजे तक
  • विजय मुहूर्त: दोपहर 02:35 बजे से 03:30 बजे तक
  • गोधूलि मुहूर्त: शाम 07:08 बजे से 07:29 बजे तक
  • अमृत काल: रात 11:45 बजे से 01:21 बजे तक

Durga Ashtami Puja Vidhi: ऐसे करें मां दुर्गा की पूजा

दुर्गाष्टमी के दिन सुबह स्नान करके स्वच्छ लाल या पीले वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान को गंगाजल से शुद्ध करें और मां दुर्गा की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। मां को लाल फूल, सिंदूर, चुनरी, लाल चूड़ियां, मेहंदी और श्रृंगार का सामान अर्पित करें। इसके बाद घी का दीपक जलाकर दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती या देवी कवच का पाठ करें।

Durga Mantra: मां दुर्गा को प्रसन्न करने के आसान उपाय

  • कन्याओं को भोजन कराकर दक्षिणा दें।
  • मां दुर्गा को लाल रंग की मिठाई या फल अर्पित करें।
  • जरूरतमंद महिलाओं को श्रृंगार सामग्री दान करें।
  • घर में “या देवी सर्वभूतेषु” मंत्र का जाप करें।
  • शाम के समय कपूर से मां की आरती करें।

मां दुर्गा के शक्तिशाली मंत्र

  • सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके।शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते॥
  • ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे॥
  • या देवी सर्वभूतेषु शक्ति-रूपेण संस्थिता।नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥
  • दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तोःस्वस्थैः स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि॥
  • ॐ दुं दुर्गायै नमः॥

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Published on:

18 May 2026 04:35 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Religion and Spirituality / Adhik Masik Durgashtami 2026: ज्येष्ठ अधिक मास की दुर्गाष्टमी कब? जानें पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और मंत्र

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