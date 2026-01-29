इस राशि वालों की 2026 में होगी बल्ले-बल्ले, शहनाई बजने के योग और फैमेली प्रॉब्लम्स हो सकती हैं खत्म!

Meen Rashifal 2026: इस राशि वालों की शादी और फैमेली से जुड़ी टेंशन खत्म होने वाली है। विस्तार से पढ़िय यह लेख। (फोटोः एआई)
Meen Rashifal Marriage Yoga: ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक, साल 2026 मीन राशि वालों के लिए नए रिश्तों की सौगात लेकर आने वाला है। ज्योतिष गणना के अनुसार, इस वर्ष मंगल और बुध की विशेष कृपा मीन राशि के जातकों पर बनी रहेगी, जिससे न केवल घर के बिगड़े रिश्ते सुधरेंगे बल्कि पारिवारिक रिश्तों में आपसी समझ भी बढ़ेगी। साथ ही आपकी शादी के योग भी बन रहे हैं।
पंडित निलेश शांडिल्य के अनुसार, मीन राशि के कुटुंब भाव का स्वामी मंगल है। इस कारण आपको साल के शुरुआती महीनों में मिले-जुले परिणाम मिलेंगे। विशेष रूप से 2 जून से 31 अक्टूबर के बीच आपके घर का माहौल काफी सकारात्मक और खुशनुमा रहनेे वाला है। हालांकि, अक्टूबर के अंत के बाद छोटी-मोटी नोक-झोंक होने की आशंका है, लेकिन इससे घर की शांति पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा।
पंडित शांडिल्य के अनुसार, अविवाहित लोगों के लिए यह साल खुशियों से भरा साबित हो सकता है। यदि आप लंबे समय से शादी का इंतजार कर रहे हैं या किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, तो 31 अक्टूबर से पहले आपकी बात पक्की हो सकती है। घर में किसी मांगलिक कार्य या शादी के आयोजन होंगे। पंडित शांडिल्य सलाह देते हैं कि ज्योतिषीय गणना के मुताबिक, मीन राशि वालों को 31 अक्टूबर 2026 के बाद नए रिश्ते जोड़ना ज्यादा सकारात्मक फल नहीं देगा। ऐसे में इस तारीख से पहले शादी करना सही रहेगा।
रिश्तों में मजबूती लाने के लिए मंगल और बुध के उपाय करना बहुता फायदा देगा। घर के बड़ों का सम्मान करें और विवादों को धैर्य से सुलझाएं।
{ अस्वीकृति(Disclaimer): यह लेख ज्योतिष मान्यताओं पर आधारित है। हम किसी भी बात की पुष्टि और दावा नहीं करते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप, धार्मिक विशेषज्ञ से संपर्क कर सकते हैं।}
