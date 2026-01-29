इस राशि वालों की 2026 में होगी बल्ले-बल्ले, शहनाई बजने के योग और फैमेली प्रॉब्लम्स हो सकती हैं खत्म!

पंडित शांडिल्य के अनुसार, अविवाहित लोगों के लिए यह साल खुशियों से भरा साबित हो सकता है। यदि आप लंबे समय से शादी का इंतजार कर रहे हैं या किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, तो 31 अक्टूबर से पहले आपकी बात पक्की हो सकती है। घर में किसी मांगलिक कार्य या शादी के आयोजन होंगे। पंडित शांडिल्य सलाह देते हैं कि ज्योतिषीय गणना के मुताबिक, मीन राशि वालों को 31 अक्टूबर 2026 के बाद नए रिश्ते जोड़ना ज्यादा सकारात्मक फल नहीं देगा। ऐसे में इस तारीख से पहले शादी करना सही रहेगा।