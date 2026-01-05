Kailash Mahadev Temple : त्रेता युग से जुड़ा है इस मंदिर का नाता: कैसे भगवान परशुराम यहां लेकर आए थे ‘अचल’ महादेव?

Kailash Mahadev Temple in Agra : आगरा में एक ऐसा मंदिर है जो बाकी मंदिरों से अलग है - यह एक ऐसी अनोखी जगह है जहां आपको एक ही छत के नीचे एक नहीं, बल्कि दो शिवलिंग एक साथ मिलेंगे। सच में, लोग कहते हैं कि यह देश में एकमात्र ऐसी जगह है जहां आप सच में दो शिवलिंग अगल-बगल देख सकते हैं। यह जगह, प्राचीन कैलाश महादेव मंदिर, यमुना नदी के किनारे, आगरा-मथुरा हाईवे से ज़्यादा दूर नहीं, सिकंदरा के कैलाश गांव में है।