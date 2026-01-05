5 जनवरी 2026,

सोमवार

धर्म और अध्यात्म

Kailash Mahadev Temple : त्रेता युग से जुड़ा है इस मंदिर का नाता: कैसे भगवान परशुराम यहां लेकर आए थे ‘अचल’ महादेव?

Twin Shiva Lingam Agra : यमुना किनारे स्थित वह जादुई जगह, जहां रुक गए थे स्वयं महादेव—दर्शन करें आगरा के कैलाश मंदिर के।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

Jan 05, 2026

Kailash Mahadev Temple in Agra

Kailash Mahadev Temple in Agra : कैलाश पर्वत के कण-कण से बने हैं ये दो शिवलिंग; आगरा के कैलाश धाम की महिमा जानकर रह जाएंगे हैरान।

Kailash Mahadev Temple in Agra : आगरा में एक ऐसा मंदिर है जो बाकी मंदिरों से अलग है - यह एक ऐसी अनोखी जगह है जहां आपको एक ही छत के नीचे एक नहीं, बल्कि दो शिवलिंग एक साथ मिलेंगे। सच में, लोग कहते हैं कि यह देश में एकमात्र ऐसी जगह है जहां आप सच में दो शिवलिंग अगल-बगल देख सकते हैं। यह जगह, प्राचीन कैलाश महादेव मंदिर, यमुना नदी के किनारे, आगरा-मथुरा हाईवे से ज़्यादा दूर नहीं, सिकंदरा के कैलाश गांव में है।

त्रेता युग से जुड़ी पौराणिक कथा

इस मंदिर की कहानी त्रेता युग से जुड़ी है। किंवदंती के अनुसार, भगवान परशुराम और उनके पिता, ऋषि जमदग्नि ने कैलाश पर्वत पर सालों तक कठिन तपस्या की। उनकी भक्ति से भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने उन्हें वरदान दिया। पिता और पुत्र ने बिना सोचे-समझे भगवान शिव को हमेशा अपने साथ रहने के लिए कहा। शिव ने उन्हें बताया कि वे कैलाश पर्वत के हर कण में मौजूद हैं, और फिर उन्हें पर्वत की धूल से बने दो शिवलिंग दिए।

परशुराम और जमदग्नि ने शिवलिंग लिए और अपने आश्रम, रेणुका धाम की ओर चल पड़े। लेकिन जब रात हुई, तो वे यमुना के किनारे आराम करने के लिए रुके और शिवलिंग वहीं रख दिए। सुबह, उन्होंने कितनी भी कोशिश की, वे उन्हें हिला नहीं पाए। तभी एक दिव्य आवाज़ सुनाई दी: "मैं अचलेश्वर हूँ - जो अचल है। जहाँ मुझे रखा जाएगा, मैं वहीं रहूँगा।" और इस तरह यह जगह कैलाश धाम बन गई।

'अचलेश्वर' महादेव की दिव्य वाणी

लोगों का मानना ​​है कि जो भी सच्चे दिल से यहाँ आता है, भगवान शिव उसकी मनोकामना पूरी करते हैं। महाशिवरात्रि और श्रावण महीने में यह जगह विशेष पूजा-अर्चना और एक बड़े मेले से जीवंत हो उठती है। भक्त देश भर से सिर्फ़ इसका हिस्सा बनने के लिए यहां आते हैं।

अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहाँ दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।

Sudha Chandran Viral Video : माता की चौकी में क्या हुआ? सुधा चंद्रन का वीडियो हुआ वायरल, फैंस हुए परेशान
धर्म-कर्म
Sudha Chandran Viral Video

Published on:

05 Jan 2026 05:27 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Religion and Spirituality / Kailash Mahadev Temple : त्रेता युग से जुड़ा है इस मंदिर का नाता: कैसे भगवान परशुराम यहां लेकर आए थे ‘अचल’ महादेव?

