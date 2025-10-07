Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राशिफल

Karwa Chauth Gift Ideas: राशि के अनुसार गिफ्ट देंगे तो पत्नी खुश और रिश्ते और भी मजबूत होंगे

Karwa Chauth Gift Ideas: करवा चौथ के दिन पत्नियां अपने पति की लंबी उम्र और सुखी दांपत्य जीवन की कामना करते हुए पूरे दिन निर्जल व्रत रखती हैं और 16 श्रृंगार करके विधि-विधान से पूजा करती हैं।

2 min read

भारत

image

MEGHA ROY

Oct 07, 2025

Karwa Chauth 2025 Date, करवाचौथ 2025 कब है, Karwa Chauth 2025 Vrat

Karwa Chauth gift ideas by zodiac|फोटो सोर्स – Patrika.com

Karwa Chauth Gift Ideas According to Zodiac Signs: अक्टूबर और नवंबर का महीना त्योहारों की रौनक से भरपूर होता है। इस समय हर जगह एक अलग चमक और लोगों के चेहरों पर खास उत्साह देखने को मिलता है। करवा चौथ भी ऐसा ही एक खास पर्व है, जिसे प्रेम और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। इस दिन पत्नियां अपने पति की लंबी उम्र और सुखी दांपत्य जीवन की कामना करते हुए पूरे दिन निर्जल व्रत रखती हैं और 16 श्रृंगार करके विधि-विधान से पूजा करती हैं।

वहीं, पति भी इस खास मौके पर अपनी पत्नी को कोई सुंदर-सा तोहफा देकर उनका आदर और प्रेम प्रकट करते हैं। अगर पति अपनी पत्नी को उसकी राशि के अनुसार उपहार दें, तो वह न सिर्फ उन्हें अधिक प्रिय लगेगा बल्कि उनके रिश्ते में प्रेम और सकारात्मक ऊर्जा भी भर देगा। आइए जानें, राशि के अनुसार कौन-से गिफ्ट्स आपकी पत्नी को खुश कर सकते हैं।

Karwa Chauth Kab Hai: करवा चौथ व्रत तिथि

वैदिक पंचांग के अनुसार, इस वर्ष करवा चौथ का व्रत 10 अक्टूबर 2025, शुक्रवार को रखा जाएगा। चतुर्थी तिथि की शुरुआत 9 अक्टूबर की रात 10:54 बजे से होगी और यह 10 अक्टूबर को शाम 7:38 बजे तक रहेगी।

मेष (Aries)

अगर आपकी पत्नी मेष राशि की हैं, तो उन्हें सोने के आभूषण, मूंगे की अंगूठी या तांबे से बनी वस्तुएं भेंट करें। इससे रिश्तों में मजबूती और स्थिरता बनी रहती है।

मिथुन (Gemini)

मिथुन राशि की स्त्रियों के लिए पीले रंग के कपड़े या चांदी के गहने उपयुक्त रहेंगे। यह उपहार न सिर्फ खूबसूरती में इज़ाफा करेगा, बल्कि आपसी संवाद और समझ भी बढ़ाएगा।

कर्क (Cancer)

कर्क राशि की महिलाओं को मोती का हार, चांदी की पायल, या कोमल रेशमी साड़ी देना करवा माता का आशीर्वाद दिला सकता है और रिश्ते में भावनात्मक जुड़ाव को गहरा करता है।

सिंह (Leo)

अगर आपकी जीवनसंगिनी सिंह राशि की हैं, तो उन्हें गोल्डन साड़ी या तांबे की आकर्षक वस्तुएं दें। इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा और रिश्ते में गरिमा बनी रहेगी।

कन्या (Virgo)

कन्या राशि की महिलाओं को हरी चूड़ियां उपहार में दें। यह सादगी भरा लेकिन बेहद खास तोहफा आपके रिश्ते में नई ताजगी और अपनापन लाएगा।

तुला (Libra)

तुला राशि की स्त्रियों को गुलाबी रंग की वस्तुएं जैसे श्रृंगार का सामान, ड्रेस या परफ्यूम देना शुभ रहेगा। यह तोहफा उनके सौंदर्य और संतुलन प्रिय स्वभाव को भाएगा।

वृश्चिक (Scorpio)

वृश्चिक राशि की पत्नी को लाल चुनरी, मंगलसूत्र, या लाल रंग से जुड़ी कोई वस्तु दें। इससे रिश्ते में गहराई, आकर्षण और जुनून बना रहेगा।

धनु (Sagittarius)

धनु राशि की महिलाओं को पीले वस्त्र या चंदन से बनी चीजें गिफ्ट करें। यह नकारात्मकता को दूर कर, घर में सुख-शांति और ऊर्जा बनाए रखेगा।

मकर (Capricorn)

मकर राशि की पत्नी को मोती, क्रीम रंग की साड़ी, या चांदी से बनी वस्तुएं उपहार में दें। यह उनके व्यावहारिक स्वभाव के साथ भावनात्मक जुड़ाव को भी बढ़ाएगा।

कुंभ (Aquarius)

कुंभ राशि की स्त्रियों को नीले रंग की वस्तुएं, जैसे ड्रेस, स्कार्फ या पर्स उपहार में देना लाभदायक रहेगा। यह उनके स्वतंत्र और इनोवेटिव स्वभाव से मेल खाता है।

मीन (Pisces)


मीन राशि की पत्नी के लिए पीले वस्त्र, परफ्यूम, या कोई भावनात्मक गिफ्ट एकदम उपयुक्त रहेगा। इससे आप दोनों के बीच का भावनात्मक रिश्ता और गहरा होगा।

ये भी पढ़ें

Karwa Chauth पर राशि के मुताबिक पहनें ये रंग की साड़ी, रिश्ते में बढ़ेगा प्यार और विश्वास
राशिफल
करवा चौथ 2025, lucky colours according to zodiac sign,Karwa Chauth 2025,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

राशिफल

Published on:

07 Oct 2025 11:02 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Karwa Chauth Gift Ideas: राशि के अनुसार गिफ्ट देंगे तो पत्नी खुश और रिश्ते और भी मजबूत होंगे

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

राशिफल

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Aaj Ka Rashifal, 7 October 2025 : मंगलवार का राशिफल: आपकी किस्मत में क्या? आकस्मिक धन, रुके काम या नया वाहन? 

Aaj Ka Rashifal 7 October 2025
राशिफल

Aaj ka Tarot Rashifal, 7 October 2025 : आज का टैरो राशिफल: करियर में नए मौके, रिलेशनशिप में उतार-चढ़ाव – जानें 12 राशियों का पूरा भविष्यफल

Aaj ka Tarot Rashifal
राशिफल

Karwa Chauth पर राशि के मुताबिक पहनें ये रंग की साड़ी, रिश्ते में बढ़ेगा प्यार और विश्वास

करवा चौथ 2025, lucky colours according to zodiac sign,Karwa Chauth 2025,
राशिफल

Sharad Purnima 2025: शरद पूर्णिमा पर राशि के अनुसार करें ये खास उपाय, चंद्र दोष से मिल सकता है छुटकारा

zodiac sign,Kojagiri Purnima 2025,Sharad Purnima 2025,शरद पूर्णिमा उपाय
राशिफल

Aaj Ka Rashifal 6 October 2025 : शरद पूर्णिमा का महायोग : 6 अक्टूबर को इन 5 राशियों पर हो सकती है महालक्ष्मी की विशेष कृपा, खुलेंगे धन-प्रगति के द्वार

Aaj Ka Rashifal
राशिफल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.