Tarot Rashifal 9 January 2026: शुक्रवार को बरसेगी माँ वैभव लक्ष्मी की कृपा: इन 10 राशियों की चमकेगी किस्मत, होगा बड़ा धन लाभ

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मिथुन राशि के लोगों को आज तमाम तरह की विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। आपके अच्छे काम के बावजूद गलतफहमियों के कारण आलोचना हो सकती है। आपको सलाह है कि आज अपने शुभचिंतकों की बात को समझें और उनकी मदद से विवाद को सुलझाने का प्रयास करें। वहीं, आज आपकी आर्थिक स्थिति पहले से काफी अच्छी रहेगी।