8 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

धर्म/ज्योतिष

Property Buying Muhurat January 2026: नया घर या प्रॉपर्टी खरीदने का है प्लान? जनवरी में बचे हैं सिर्फ 6 शुभ मुहूर्त

Ghar Plot Kharidne ke 6 Shubh Din : अगर आप जनवरी 2026 के महीने में नया घर या प्रॉपर्टी खरीदने का मन बना रहें हैं तो आपको बता दें आज 8 जनवरी को मिलाकर कुल 7 शुभ मुहूर्त ही बचे हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

Jan 08, 2026

Property Buying Muhurat January 2026

Property Buying Muhurat January 2026: घर खरीदने का सही समय! जनवरी 2026 में सिर्फ 6 दिन हैं बेहद शुभ (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)

Property Muhurat January 2026: घर या जमीन खरीदना सिर्फ एक बड़ा निवेश नहीं है, ये आपके पूरे परिवार की खुशहाली और भविष्य से जुड़ा होता है। ऐसे में सही मुहूर्त का चयन और भी जरूरी हो जाता है। लोग मानते हैं कि शुभ समय पर खरीदारी करने से घर में सुख-शांति और तरक्की आती है। मुहूर्त निकालते वक्त ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से नक्षत्र और ग्रहों की स्थिति देखी जाती है, ताकि आपके फैसले का असर पॉजिटिव रहे।

Property Muhurat January 2026: जनवरी 2026 के संपत्ति खरीदने के सबसे अच्छे मुहूर्त

दिनांक और दिननक्षत्रसमय सीमा
15 जनवरी, गुरुवारमूलसुबह 5:47 बजे से अगले दिन (16 Jan) 7:15 बजे तक
16 जनवरी, शुक्रवारमूलसुबह 7:15 बजे से अगले दिन (17 Jan) 7:15 बजे तक
22 जनवरी, गुरुवारपूर्वा भाद्रपददोपहर 2:27 बजे से रात 7:13 बजे तक
23 जनवरी, शुक्रवारपूर्वा भाद्रपदपूरे दिन (उपलब्ध विवरणानुसार)
29 जनवरी, गुरुवारमृगशिरासुबह 7:31 बजे से अगले दिन (30 Jan) 5:29 बजे तक
30 जनवरी, शुक्रवारपुनर्वसुसुबह 3:27 बजे से सुबह 7:10 बजे तक

शायद अब आप सोच रहे हों कि आखिर शुभ मुहूर्त पर ही खरीदारी क्यों करें? असल में, ये सिर्फ परंपरा नहीं है, बल्कि अनुभव भी यही दिखाता है कि सही समय पर लिया गया फैसला जिंदगी में पॉजिटिव बदलाव लाता है। हिंदू रीति-रिवाजों के मुताबिक, ज्योतिषी से सलाह लेकर, नक्षत्र देखकर ही खरीदारी या गृह प्रवेश जैसे काम करना बेहतर रहता है। इससे संपत्ति आपके लिए सच में बरकत और खुशहाली लाती है।

कौन से नक्षत्र सबसे शुभ माने जाते हैं?

अब सवाल ये उठता है – कौन से नक्षत्र सबसे शुभ माने जाते हैं? तो जवाब है, माघ, पूर्वा भाद्रपद और अनुराधा जैसे कुछ नक्षत्र काफी अच्छे माने गए हैं। इसके अलावा, अश्लेषा, रोहिणी, उत्तरा आषाढ़, उत्तरा भाद्रपद, उत्तर फाल्गुनी, माघ, पूर्वा भाद्रपद, अनुराधा और विशाखा – ये भी शुभ नक्षत्रों की लिस्ट में आते हैं.

बस, जब भी नया घर या प्लॉट खरीदने का प्लान बनाएं, तो मुहूर्त ज़रूर देख लें। इससे भविष्य की राह ज्यादा आसान और खुशहाल बनती है।

अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहाँ दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।

ये भी पढ़ें

Magh Mela 2026: माघ मेला 2026 प्रयागराज: स्नान तिथियां, कल्पवास, संगम और महाशिवरात्रि तक का पूरा धार्मिक उत्सव
धर्म और अध्यात्म
Magh Mela 2026

Frequently Asked Questions

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

08 Jan 2026 10:58 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Property Buying Muhurat January 2026: नया घर या प्रॉपर्टी खरीदने का है प्लान? जनवरी में बचे हैं सिर्फ 6 शुभ मुहूर्त

बड़ी खबरें

View All

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Makar Sankranti 2026: क्यों किया जाता है मकर संक्रांति पर खिचड़ी का दान? जानें इसका धार्मिक महत्व

Makar Sankranti 2026 (PC: GEMINI GENERATED)
धर्म/ज्योतिष

राजस्थान में यहां करें माघ स्नान, प्रयाग संगम जैसा मिलेगा पुण्य!

magh snan rajasthan me kaha kare
धार्मिक तथ्य

Vishnu Sahastra Path: हर गुरुवार विष्णु सहस्रनाम: सुख-समृद्धि का अचूक मंत्र

Vishnu Sahastra Path
धर्म और अध्यात्म

Masik Pradosh Vrat 2026: पूरे साल कब-कब है प्रदोष व्रत? भगवान शिव की कृपा पाने के लिए देखें पूरी लिस्ट

Masik Pradosh Vrat 2026:
धर्म और अध्यात्म

बिहार लाया गया दुनिया का सबसे विशाल और भारी शिवलिंग! चौंकाने वाली खासियत!

Duniya ka sabse bada shivling
धर्म
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.