Property Buying Muhurat January 2026: नया घर या प्रॉपर्टी खरीदने का है प्लान? जनवरी में बचे हैं सिर्फ 6 शुभ मुहूर्त

Property Buying Muhurat January 2026: घर खरीदने का सही समय! जनवरी 2026 में सिर्फ 6 दिन हैं बेहद शुभ
Property Muhurat January 2026: घर या जमीन खरीदना सिर्फ एक बड़ा निवेश नहीं है, ये आपके पूरे परिवार की खुशहाली और भविष्य से जुड़ा होता है। ऐसे में सही मुहूर्त का चयन और भी जरूरी हो जाता है। लोग मानते हैं कि शुभ समय पर खरीदारी करने से घर में सुख-शांति और तरक्की आती है। मुहूर्त निकालते वक्त ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से नक्षत्र और ग्रहों की स्थिति देखी जाती है, ताकि आपके फैसले का असर पॉजिटिव रहे।
|दिनांक और दिन
|नक्षत्र
|समय सीमा
|15 जनवरी, गुरुवार
|मूल
|सुबह 5:47 बजे से अगले दिन (16 Jan) 7:15 बजे तक
|16 जनवरी, शुक्रवार
|मूल
|सुबह 7:15 बजे से अगले दिन (17 Jan) 7:15 बजे तक
|22 जनवरी, गुरुवार
|पूर्वा भाद्रपद
|दोपहर 2:27 बजे से रात 7:13 बजे तक
|23 जनवरी, शुक्रवार
|पूर्वा भाद्रपद
|पूरे दिन (उपलब्ध विवरणानुसार)
|29 जनवरी, गुरुवार
|मृगशिरा
|सुबह 7:31 बजे से अगले दिन (30 Jan) 5:29 बजे तक
|30 जनवरी, शुक्रवार
|पुनर्वसु
|सुबह 3:27 बजे से सुबह 7:10 बजे तक
शायद अब आप सोच रहे हों कि आखिर शुभ मुहूर्त पर ही खरीदारी क्यों करें? असल में, ये सिर्फ परंपरा नहीं है, बल्कि अनुभव भी यही दिखाता है कि सही समय पर लिया गया फैसला जिंदगी में पॉजिटिव बदलाव लाता है। हिंदू रीति-रिवाजों के मुताबिक, ज्योतिषी से सलाह लेकर, नक्षत्र देखकर ही खरीदारी या गृह प्रवेश जैसे काम करना बेहतर रहता है। इससे संपत्ति आपके लिए सच में बरकत और खुशहाली लाती है।
अब सवाल ये उठता है – कौन से नक्षत्र सबसे शुभ माने जाते हैं? तो जवाब है, माघ, पूर्वा भाद्रपद और अनुराधा जैसे कुछ नक्षत्र काफी अच्छे माने गए हैं। इसके अलावा, अश्लेषा, रोहिणी, उत्तरा आषाढ़, उत्तरा भाद्रपद, उत्तर फाल्गुनी, माघ, पूर्वा भाद्रपद, अनुराधा और विशाखा – ये भी शुभ नक्षत्रों की लिस्ट में आते हैं.
बस, जब भी नया घर या प्लॉट खरीदने का प्लान बनाएं, तो मुहूर्त ज़रूर देख लें। इससे भविष्य की राह ज्यादा आसान और खुशहाल बनती है।
अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहाँ दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।
