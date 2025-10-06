Karwa Chauth पर राशि के मुताबिक पहनें ये रंग की साड़ी, रिश्ते में बढ़ेगा प्यार और विश्वास

Karwa Chauth 2025 Look: करवा चौथ केवल एक व्रत नहीं, बल्कि अपने जीवनसाथी के प्रति प्रेम और समर्पण का खूबसूरत इजहार भी है। इस खास दिन हर सुहागन चाहती है कि वह सबसे आकर्षक और खास नजर आए, बिल्कुल चांद की पहली किरण की तरह चमकती हुई। ऐसे में उस दिन सही रंग का चयन करने से आपका लुक निखरता है और जीवनसाथी के साथ संबंध भी और मजबूत होते हैं। इस विशेष दिन अगर आप अपनी राशि के अनुसार शुभ रंग के वस्त्र पहनें, तो यह और भी फलदायक साबित होता है। आइए जानते हैं राशि अनुसार करवा चौथ पर कौन-कौन से रंग पहनें ताकि यह व्रत और भी सफल और सुंदर बन सके