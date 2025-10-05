Karwa Chauth 2025: सूर्य-चंद्रमा के प्रभाव से इन राशियों को बड़ा लाभ मिल सकता है



तुला राशि के जातकों के लिए यह समय व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों ही स्तर पर फायदेमंद साबित हो सकता है। आपकी बातचीत का तरीका और व्यवहार लोगों को प्रभावित करेगा, जिससे नए अवसरों के द्वार खुल सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आपकी रचनात्मक सोच को सराहना मिलेगी, और अधिकारी वर्ग भी आपके काम से प्रसन्न रहेगा। शादीशुदा ज़िंदगी में प्रेम और समझदारी बढ़ेगी, और यदि किसी कारणवश आपस में तनाव चल रहा था, तो वह अब दूर हो सकता है। जीवनसाथी का सहयोग आपके किसी महत्वपूर्ण कार्य को सफल बना सकता है।