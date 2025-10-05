Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म और अध्यात्म

Karwa Chauth 2025: सूर्य-चंद्रमा के प्रभाव से इन राशियों को बड़ा लाभ मिल सकता है

Karwa Chauth 2025: करवा चौथ 2025 पर ग्रहों की स्थिति विशेष बदलाव लेकर आएगी। इन राशियों के जातकों को आर्थिक लाभ, सफलता और समृद्धि मिलने के संकेत हैं।

2 min read

भारत

image

MEGHA ROY

Oct 05, 2025

Karwa Chauth 2025 date, Karwa Chauth 2025 rashifal,

Karwa Chauth 2025 astrology predictions|फोटो सोर्स – Freepik

Karwa Chauth 2025: करवा चौथ 2025 पर ग्रहों की स्थिति विशेष बदलाव लेकर आएगी। सूर्य और चंद्रमा के इस संयोग से कुछ राशियों के लिए भाग्य खुलने वाला है। इन राशियों के जातकों को आर्थिक लाभ, सफलता और समृद्धि मिलने के संकेत हैं। शुभ ग्रहों का प्रभाव इनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा। यह समय विशेष रूप से उनके लिए लाभकारी साबित होगा।

वृषभ राशि (Taurus)


करवा चौथ 2025 वृषभ राशि वालों के लिए सौभाग्य लेकर आ रहा है। इस दौरान आपकी प्रोफेशनल लाइफ में नई ऊंचाइयां छूने के अवसर मिल सकते हैं। जो लोग नौकरी में प्रमोशन की उम्मीद लगाए बैठे हैं या नया काम शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए यह समय बेहद अनुकूल रहेगा। आर्थिक दृष्टि से भी यह समय शुभ संकेत दे रहा है कोई नई प्रॉपर्टी या वाहन खरीदने का सपना पूरा हो सकता है। पारिवारिक रिश्ते मज़बूत होंगे और दोस्तों से भी सहयोग की उम्मीद की जा सकती है।

कर्क राशि (Cancer)


कर्क राशि वालों के लिए यह करवा चौथ आर्थिक उन्नति और पारिवारिक सुख का सूचक है। खासकर जो लोग निवेश या सेविंग्स को लेकर योजना बना रहे हैं, उन्हें सफलता मिलने की पूरी संभावना है। माता-पिता का समर्थन आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और उनके सहयोग से कई ज़रूरी काम पूरे होंगे। व्यापार में मुनाफे के कई मौके हाथ लग सकते हैं और जो लोग रोजगार की तलाश में हैं, उन्हें कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है।

तुला राशि (Libra)


तुला राशि के जातकों के लिए यह समय व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों ही स्तर पर फायदेमंद साबित हो सकता है। आपकी बातचीत का तरीका और व्यवहार लोगों को प्रभावित करेगा, जिससे नए अवसरों के द्वार खुल सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आपकी रचनात्मक सोच को सराहना मिलेगी, और अधिकारी वर्ग भी आपके काम से प्रसन्न रहेगा। शादीशुदा ज़िंदगी में प्रेम और समझदारी बढ़ेगी, और यदि किसी कारणवश आपस में तनाव चल रहा था, तो वह अब दूर हो सकता है। जीवनसाथी का सहयोग आपके किसी महत्वपूर्ण कार्य को सफल बना सकता है।

ये भी पढ़ें

Karwa Chauth 2025: क्या करवा चौथ के दिन पीरियड्स में व्रत और पूजा करना सही है? जानिए सही तरीका और उपाय
लाइफस्टाइल
Karwa Chauth ,Karwa Chauth 2025,Karwa Chauth Puja,Periods,Karwa Chauth Vrat 2025,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

religion

Published on:

05 Oct 2025 04:36 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Religion and Spirituality / Karwa Chauth 2025: सूर्य-चंद्रमा के प्रभाव से इन राशियों को बड़ा लाभ मिल सकता है

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

धर्म और अध्यात्म

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Sharad Purnima Upay : शरद पूर्णिमा पर महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के 5 अचूक उपाय, धन-समृद्धि से भर सकती है तिजोरी

Sharad Purnima Upay
धर्म और अध्यात्म

Karwa Chauth 2025: नई-नई शादी के बाद पहला करवाचौथ? ये व्रत विधि और टिप्स बनाएंगे दिन को खास

first karwa chauth vrat tips ,Karwa chauth 2025, karwa chauth 2025 kab hai
धर्म और अध्यात्म

Sharad Purnima 2025: जब चंद्रमा बरसाता है अमृत, तब धरती पर आती हैं लक्ष्मी, शरद पूर्णिमा की अलौकिक कथा

Sharad Purnima Katha 2025,Sharad Purnima 2025,शरद पूर्णिमा,
धर्म और अध्यात्म

Diwali 2025: मां लक्ष्मी की उपस्थिति के 7 दिव्य संकेत, जो दिवाली पर दिखना है सौभाग्य का प्रतीक

diwali 2025 date, diwali 2025 shubh muhurt,Diwali 2025 good luck signs,
धर्म और अध्यात्म

Karwa Chauth 2025: क्या करवा चौथ के दिन पीरियड्स में व्रत और पूजा करना सही है? जानिए सही तरीका और उपाय

Karwa Chauth ,Karwa Chauth 2025,Karwa Chauth Puja,Periods,Karwa Chauth Vrat 2025,
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.