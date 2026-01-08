Numerology: इन तारीख पर जन्मे लोग बनते हैं बड़े कलाकार, खूब कमाते हैं नाम

अंक शास्त्र :मूलांक वो संख्या होती है, जो हमारे जन्म तिथि के आधार पर निकाली जाती है। अंक शास्त्र में मूलांक के बारे में विस्तार से बताया गया है। मूलांक के द्वारा किसी भी व्यक्ति के गुण और दोष के साध- साथ बात व्यवहार का आसानी से पता लगाया जा सकता है। इसके साथ ही मूलांक से इस बात का भी अंदाज लगा सकते हैं कि व्यक्ति का भविष्य कैसा रहने वाला है। हर मूलांक के जातक की अपनी खूबियां और खामियां होती हैं। आज हम कुछ ऐसे मूलांक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिस मूलांक के जातक कला के क्षेत्र में बहुत ही नाम कमाते हैं। इस मूलांक वाले व्यक्ति ज्यादातर बड़े प्रतिभाशाली कलाकार बनते हैं। अपनी एक्टिंग के दम पर ये दुनिया में बहुत ही नाम और शौहरत कमाते हैं। आइए जानते हैं कौन सा है वो मूलांक।