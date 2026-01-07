Aaj Ka Rashifal 8 January: गुरुवार विशेष राशिफल: भगवान विष्णु की कृपा से किन राशियों को मिलेगा धन और सुख? यहां पढ़ें

Aaj Ka Rashifal 8 January 2026: राशिफल 8 जनवरी 2026 : आज माघ मास का छठा दिन और गुरुवार है, जो भगवान विष्णु को समर्पित माना जाता है। आज सूर्य देव धनु राशि में स्थित रहेंगे, जबकि चंद्रमा सिंह राशि से कन्या राशि में गोचर करेंगे। ग्रहों की यह स्थिति कई राशियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती है, वहीं कुछ राशियों को सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। भविष्यवक्ता और कुंडली विश्लेषक डॉ. अनीष व्यास से जानिए कि आज का दिन आपके करियर, धन, स्वास्थ्य, दांपत्य जीवन और पारिवारिक मामलों के लिए कैसा रहने वाला है। मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का सटीक और विस्तृत दैनिक राशिफल यहां पढ़ें।