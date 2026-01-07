7 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

धर्म/ज्योतिष

Magh Gupt Navratri 2026: माघ मास की गुप्त नवरात्रि कब से हो रही है शुरू, यहां जानिए तिथि और शुभ मुहूर्त

Magh Gupt Navratri 2026: नवरात्रि का व्रत साल में चार बार रखा जाता है। जिसमें से दो नवरात्रि गुप्त तरीके से रखी जाती है, इसलिए इन्हें गुप्त नवरात्रि कहते हैं। ऐसे में चलिए यहां जानते हैं माघ महीने की गुप्त नवरात्रि कब से शुरू हो रही है। यहां नोट करें सारी तिथि और शुभ मुहूर्त।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Religiondesk

image

jayanti jha

Jan 07, 2026

Magh Gupt Navratri 2026

istock

Magh Gupt Navratri 2026: नवरात्रि का व्रत मां दुर्गा की पूजा के लिए समर्पित होता है। ये व्रत पूरे नौ दिन रखा जाता है। इन नौ दिनों मां दुर्गा के नौ रूपों की आराधना की जाती है। नवरात्रि का व्रत रखने से और मां दु्र्गा की उपासना करने से जातक को सुख, समृद्धि की प्राप्ति होती है। एक साल के अंदर चार बार नवरात्रि आती है। एक नवरात्रि शारदीय नवरात्रि और दूसरी चैत्र नवरात्रि होती है। वहीं दो नवरात्रि गुप्त नवरात्रि होती है जो माघ और आषाढ़ के महीने में रखी जाती है। गुप्त नवरात्रि का व्रत खासतौर पर तंत्रा साधना करने वाले लोगों के द्वारा किया जाता है। माघ का पावन महीना चल रहा है। इसी पवित्र महीने में माघ मास की गुप्त नवरात्रि का व्रत रखा जाता है। आइए जानते हैं कब से शुरू होंगे माघ मास के गुप्त नवरात्रि।

माघ गुप्त नवरात्रि की तारीख


हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल इस नवरात्रि की शुरुआत माघ मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होती है। इस साल प्रतिपदा तिथि का आरंभ 19 जनवरी को मध्यरात्रि 1 बजकर 21 मिनट से होगा और इसका समापन 20 जनवरी 2026 को मध्यरात्रि को 2 बजकर 14 मिनट पर होगा। ऐसे में माघ मास की गुप्त नवरात्रि की शुरुआत 19 जनवरी 2026 से होगी।

गुप्त नवरात्रि घटस्थापना शुभ मुहूर्त


माघ महीने की गुप्त नवरात्रि के दिन घटस्थापना का शुभ मुहूर्त 19 जनवरी को सुबह 7 बजकर 15 मिनट से लेकर 10 बजकर 46 मिनट तक रहेगा। इस मुहूर्त में कलश स्थापना करना शुभ होगा। इस दिन अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजकर 11 मिनट से दोपहर 12 बजकर 53 मिनट तक रहने वाला है। इस मुहूर्त में आप देवी की उपासना कर सकते हैं।

गुप्त नवरात्रि महत्व


शास्त्रों में गुप्त नवरात्रि को बहुत ही खास माना गया है। ये सामान्य नवरात्रि से अलग होती है। गुप्त नवरात्रि के समय में दस महाविधाओं की पूजा की जाती है। ये 10 महाविद्याएं देवी इस तरह से हैं- काली, तारा, छिन्नमस्ता, षोडशी, भुवनेश्वरी, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी या कमला। गुप्त नवरात्रि के समय में तंत्र साधना करने वाले लोग इन 10 महाविधाओं की विधिपूर्वत साधना करते हैं। इनकी पूजा करने से साधक को तमाम प्रकार की सिधियों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही उनके जीवन में आने वाल सारी विपदाओं का नाश होता है। ये नवरात्रि आत्मशुद्धि के लिए सबसे उत्तम मानी जाती है।

Frequently Asked Questions

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

07 Jan 2026 03:00 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Magh Gupt Navratri 2026: माघ मास की गुप्त नवरात्रि कब से हो रही है शुरू, यहां जानिए तिथि और शुभ मुहूर्त

बड़ी खबरें

View All

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Mercury- Mars Zodiac war: 8 जनवरी को बुध- मंगल का टकराव, जानिए करियर पर इसका क्या होगा असर

Mercury- Mars Zodiac war
धर्म/ज्योतिष

Aaj ka Tarot Rashifal 8 January 2026 : टैरो कार्ड्स का संकेत: 8 जनवरी 2026 को कौन सी राशि करेगी तरक्की, किसे संभलकर रहना होगा?

Today Tarot Horoscope
राशिफल

Gemstone For Student: यदि पढ़ाई में नहीं लगता मन तो धारण करें ये रत्न, खुल जाएगा तरक्की का रास्ता

Gemstone For Student
धर्म/ज्योतिष

Magh Mela 2026: माघ मेला 2026 प्रयागराज: स्नान तिथियां, कल्पवास, संगम और महाशिवरात्रि तक का पूरा धार्मिक उत्सव

Magh Mela 2026
धर्म और अध्यात्म

Samudrik Shastra: नाक पर तिल होने का क्या मतलब होता है? जानिए क्या कहता है सामुद्रिक शास्त्र

Samudrik Shastra
धर्म/ज्योतिष
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.