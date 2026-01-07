Magh Gupt Navratri 2026: माघ मास की गुप्त नवरात्रि कब से हो रही है शुरू, यहां जानिए तिथि और शुभ मुहूर्त

Magh Gupt Navratri 2026: नवरात्रि का व्रत मां दुर्गा की पूजा के लिए समर्पित होता है। ये व्रत पूरे नौ दिन रखा जाता है। इन नौ दिनों मां दुर्गा के नौ रूपों की आराधना की जाती है। नवरात्रि का व्रत रखने से और मां दु्र्गा की उपासना करने से जातक को सुख, समृद्धि की प्राप्ति होती है। एक साल के अंदर चार बार नवरात्रि आती है। एक नवरात्रि शारदीय नवरात्रि और दूसरी चैत्र नवरात्रि होती है। वहीं दो नवरात्रि गुप्त नवरात्रि होती है जो माघ और आषाढ़ के महीने में रखी जाती है। गुप्त नवरात्रि का व्रत खासतौर पर तंत्रा साधना करने वाले लोगों के द्वारा किया जाता है। माघ का पावन महीना चल रहा है। इसी पवित्र महीने में माघ मास की गुप्त नवरात्रि का व्रत रखा जाता है। आइए जानते हैं कब से शुरू होंगे माघ मास के गुप्त नवरात्रि।