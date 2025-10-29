Best Of Aditi Rao Hydari Looks: Traditional look हो या Western look, अदिति राव के फैशन गेम को लेकर देखें 5 जबरदस्त लुक्स

Best Of Aditi Rao Hydari Looks: बॉलीवुड एक्ट्रेस अदिति राव हैदरी को फिल्म इंडस्ट्री की सबसे खूबसूरत अदाकाराओं में से एक माना जाता है। उन्होंने साल 2009 में आई फिल्म 'दिल्ली-6' से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था। आज वो फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक खास जगह बना चुकी हैं। कल, 28 अक्टूबर को उनका जन्मदिन था और वे 47 साल की हो गई हैं, लेकिन उनकी खूबसूरती और आकर्षण आज भी लोगों को हैरान कर देता है। साथ ही, उनका फैशन सेंस भी लोगों को बहुत पसंद आता है। उनके जन्मदिन के मौके पर उनके पति ने सोशल मीडिया पर प्यार भरे संदेश दिए, जो उनके रिश्ते की मिसाल बन गए हैं। आइए जानते हैं अदिति के फैशन गेम के बारे में, जिसे वो इंस्टाग्राम पर अक्सर पोस्ट करती रहती हैं