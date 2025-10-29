Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

फैशन

Best Of Aditi Rao Hydari Looks: Traditional look हो या Western look, अदिति राव के फैशन गेम को लेकर देखें 5 जबरदस्त लुक्स

Best Of Aditi Rao Hydari Looks: कल, 28 अक्टूबर को उनका जन्मदिन था और वे 47 साल की हो गई हैं, लेकिन उनकी खूबसूरती और आकर्षण आज भी लोगों को हैरान कर देता है। साथ ही, उनका फैशन सेंस भी लोगों को बहुत पसंद आता है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Oct 29, 2025

Aditi Rao Hydari simple outfits, basic chic looks, understated elegance, minimalist wardrobe

Aditi Rao Hydari fashion|फोटो सोर्स – aditiraohydari/Instagram

Best Of Aditi Rao Hydari Looks: बॉलीवुड एक्ट्रेस अदिति राव हैदरी को फिल्म इंडस्ट्री की सबसे खूबसूरत अदाकाराओं में से एक माना जाता है। उन्होंने साल 2009 में आई फिल्म 'दिल्ली-6' से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था। आज वो फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक खास जगह बना चुकी हैं। कल, 28 अक्टूबर को उनका जन्मदिन था और वे 47 साल की हो गई हैं, लेकिन उनकी खूबसूरती और आकर्षण आज भी लोगों को हैरान कर देता है। साथ ही, उनका फैशन सेंस भी लोगों को बहुत पसंद आता है। उनके जन्मदिन के मौके पर उनके पति ने सोशल मीडिया पर प्यार भरे संदेश दिए, जो उनके रिश्ते की मिसाल बन गए हैं। आइए जानते हैं अदिति के फैशन गेम के बारे में, जिसे वो इंस्टाग्राम पर अक्सर पोस्ट करती रहती हैं

पत्नी के लिए Siddharth का प्यार सोशल मीडिया पर छलक पड़ा

सिद्धार्थ ने अपनी पत्नी के लिए सोशल मीडिया पर 'अदु' के नाम से पुकारते हुए उनके जन्मदिन पर एक स्नेहपूर्ण संदेश लिखा, जो एक दिल छूने वाली विश बन गई और इंटरनेट पर सभी को मोहित कर दिया। उन्होंने लिखा "मेरा प्यार आज पैदा हुआ है, हर दिन के हर सेकंड में, मैं तुम्हें अपने अस्तित्व में महसूस करता हूं। मैं जहां भी जाता हूं, तुम मेरे साथ जाते हो। मेरा सबसे अच्छा दोस्त, मेरी सबसे बड़ी ताकत। मैं इसलिए हूं क्योंकि तुम मुझे ऐसा बनना चाहते हो। पैदा होने के लिए धन्यवाद। इस जीवन के लिए धन्यवाद। ताकत के लिए धन्यवाद, मेरी रानी। धन्यवाद, मेरी प्रतिभाशाली, धन्य, सुंदर पत्नी। जन्मदिन मुबारक हो, अदु। मैं तुमसे प्यार करता हूं ।"

शिमरी ब्लैक ड्रेस


अदिति ने एक स्टनिंग शिमरी ऑफ-शोल्डर ड्रेस में कयामत ढा दी। ड्रेस का मेटैलिक शीन और बॉडी-हगिंग फिट उन्हें क्लासी और ग्लैमरस बना रहा। उन्होंने लंबे, चमकदार डायमंड इयररिंग्स पहने, जो लुक को और हाई-एंड बना रहे है। बालों को स्लीक हाई बन में स्टाइल किया गया, जो चेहरे को पूरी तरह हाइलाइट कर रहा है।

इंडो-वेस्टर्न फ्यूजन


अदिति राव हैदरी गुलाबी रंग के लहंगे में किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थीं। लहंगे पर ट्रेडिशनल कशीदाकारी की गई थी, जो उनकी खूबसूरती को चार चांद लगा रही थी। ये ब्लाउज सेक्विन वर्क, गोल्डन प्लीटिंग और हैंडवोवन डिटेलिंग से सजा है, जो पूरे आउटफिट को इंडो-वेस्टर्न फ्यूजन का शाही टच दे रहा।

Gen-Z फंकी सैसी लुक


कैजुअल लेकिन स्टाइलिश अदिति ने हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप वाली ओवरसाइज्ड शर्ट को हाई-वेस्टेड डेनिम जींस के साथ पेयर किया। शर्ट को हाफ-टक इन करके और स्लीव्स रोल करके उन्होंने इसे एफर्टलेसली कूल बना दिया। मिनिमल ज्वेलरी के साथ ये लुक परफेक्ट Gen-Z वाइब दे रहा है।

क्लासिक साड़ी लुक


साड़ी में अदिति की ग्रेस लाजवाब है। उन्होंने पेस्टल पिंक कलर की साड़ी चुनी, जिस पर गोल्डन जरी से छोटे-छोटे बूटी वर्क बने थे। साड़ी को परफेक्टली ड्रेप किया गया है, जो उनकी स्लिम फिगर को खूबसूरती से हाइलाइट कर रहा। बालों को सॉफ्ट कर्ल्स में छोड़ा और मिनिमल मेकअप के साथ ये लुक ट्रेडिशनल ऑकेजन्स के लिए परफेक्ट है।

शिमरी Court set जंपसूट

ये भी पढ़ें

Kareena Kapoor Beauty Secrets: करीना कपूर करती हैं ऐसा, गीले पेपर से पाएं ग्लोइंग स्किन, जानिए कैसे
ब्यूटी टिप्स
Kareena kapoor skin care, Kareena kapoor beauty tips,


अदिति ने ब्राउन शेड का ऑफ-शोल्डर पेप्लम जंपसूट पहना, जो ट्रेडिशनल और मॉडर्न का परफेक्ट मिश्रण था। टॉप पर मैचिंग लीफ मोटिफ एम्ब्रॉयडरी की गई थी, जो इसे रिच टेक्सचर दे रही थी। नीचे का हिस्सा प्लेन फैब्रिक का फ्लेयर्ड प्लाजो है, जो मूवमेंट में ग्रेस जोड़ रहा है। कलर टोन से मैच करती हुई हाई हील्स और सटल ज्वेलरी ने लुक को और रिफाइंड बना दिया।

ये भी पढ़ें

Akash Isha Ambani Birthday : इतने लाख की लाल गाउन में दिखीं ईशा अंबानी, जामनगर में अंबानी ट्विन्स का सेलिब्रेशन
लाइफस्टाइल
Isha Ambani, Akash Ambani, Jamnagar, Bollywood stars,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

29 Oct 2025 11:41 am

Published on:

29 Oct 2025 11:06 am

Hindi News / Lifestyle News / Fashion / Best Of Aditi Rao Hydari Looks: Traditional look हो या Western look, अदिति राव के फैशन गेम को लेकर देखें 5 जबरदस्त लुक्स

बड़ी खबरें

View All

फैशन

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

Akash Isha Ambani Birthday : इतने लाख की लाल गाउन में दिखीं ईशा अंबानी, जामनगर में अंबानी ट्विन्स का सेलिब्रेशन

Isha Ambani, Akash Ambani, Jamnagar, Bollywood stars,
लाइफस्टाइल

Diwali 2025 Outfit Ideas: इस दिवाली दिखें सबसे अलग, अपनाएं पारंपरिक लुक में ट्रेंडी ट्विस्ट

modern diwali look, festive fashion 2025, diwali outfit, Diwali 2025,
फैशन

Bollywood Diwali Party: प्री-दिवाली Bash में Gen Z का ग्लैमरस लहंगा और साड़ी स्टाइल, आप भी आजमाएं ये ट्रेंड

Manish Malhotra,Manish Malhotra diwali party,Kareena Kapoor,Veer Pahariya,Tara Sutaria,
फैशन

Diwali Fashion Tips: ऑफिस दिवाली पार्टी में दिखें स्टाइलिश! इन 5 बॉलीवुड दीवाओं से लें स्टाइलिंग टिप्स

Diwali outfit for office, office diwali party look, indo western dress for work,
फैशन

Karwa Chauth Celeb Look: “मेरा चांद मेरा…”, करवा चौथ पर दिखा बॉलीवुड दीवाज का स्टाइलिश अंदाज, देखें Photos

Karwa Chauth celeb looks from Bollywood,Karwa Chauth 2025, celebrity Instagram posts,
फैशन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.