Best Of Aditi Rao Hydari Looks: Traditional look हो या Western look, अदिति राव के फैशन गेम को लेकर देखें 5 जबरदस्त लुक्स

Aditi Rao Hydari fashion|फोटो सोर्स – aditiraohydari/Instagram
Best Of Aditi Rao Hydari Looks: बॉलीवुड एक्ट्रेस अदिति राव हैदरी को फिल्म इंडस्ट्री की सबसे खूबसूरत अदाकाराओं में से एक माना जाता है। उन्होंने साल 2009 में आई फिल्म 'दिल्ली-6' से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था। आज वो फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक खास जगह बना चुकी हैं। कल, 28 अक्टूबर को उनका जन्मदिन था और वे 47 साल की हो गई हैं, लेकिन उनकी खूबसूरती और आकर्षण आज भी लोगों को हैरान कर देता है। साथ ही, उनका फैशन सेंस भी लोगों को बहुत पसंद आता है। उनके जन्मदिन के मौके पर उनके पति ने सोशल मीडिया पर प्यार भरे संदेश दिए, जो उनके रिश्ते की मिसाल बन गए हैं। आइए जानते हैं अदिति के फैशन गेम के बारे में, जिसे वो इंस्टाग्राम पर अक्सर पोस्ट करती रहती हैं
सिद्धार्थ ने अपनी पत्नी के लिए सोशल मीडिया पर 'अदु' के नाम से पुकारते हुए उनके जन्मदिन पर एक स्नेहपूर्ण संदेश लिखा, जो एक दिल छूने वाली विश बन गई और इंटरनेट पर सभी को मोहित कर दिया। उन्होंने लिखा "मेरा प्यार आज पैदा हुआ है, हर दिन के हर सेकंड में, मैं तुम्हें अपने अस्तित्व में महसूस करता हूं। मैं जहां भी जाता हूं, तुम मेरे साथ जाते हो। मेरा सबसे अच्छा दोस्त, मेरी सबसे बड़ी ताकत। मैं इसलिए हूं क्योंकि तुम मुझे ऐसा बनना चाहते हो। पैदा होने के लिए धन्यवाद। इस जीवन के लिए धन्यवाद। ताकत के लिए धन्यवाद, मेरी रानी। धन्यवाद, मेरी प्रतिभाशाली, धन्य, सुंदर पत्नी। जन्मदिन मुबारक हो, अदु। मैं तुमसे प्यार करता हूं ।"
अदिति ने एक स्टनिंग शिमरी ऑफ-शोल्डर ड्रेस में कयामत ढा दी। ड्रेस का मेटैलिक शीन और बॉडी-हगिंग फिट उन्हें क्लासी और ग्लैमरस बना रहा। उन्होंने लंबे, चमकदार डायमंड इयररिंग्स पहने, जो लुक को और हाई-एंड बना रहे है। बालों को स्लीक हाई बन में स्टाइल किया गया, जो चेहरे को पूरी तरह हाइलाइट कर रहा है।
अदिति राव हैदरी गुलाबी रंग के लहंगे में किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थीं। लहंगे पर ट्रेडिशनल कशीदाकारी की गई थी, जो उनकी खूबसूरती को चार चांद लगा रही थी। ये ब्लाउज सेक्विन वर्क, गोल्डन प्लीटिंग और हैंडवोवन डिटेलिंग से सजा है, जो पूरे आउटफिट को इंडो-वेस्टर्न फ्यूजन का शाही टच दे रहा।
कैजुअल लेकिन स्टाइलिश अदिति ने हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप वाली ओवरसाइज्ड शर्ट को हाई-वेस्टेड डेनिम जींस के साथ पेयर किया। शर्ट को हाफ-टक इन करके और स्लीव्स रोल करके उन्होंने इसे एफर्टलेसली कूल बना दिया। मिनिमल ज्वेलरी के साथ ये लुक परफेक्ट Gen-Z वाइब दे रहा है।
साड़ी में अदिति की ग्रेस लाजवाब है। उन्होंने पेस्टल पिंक कलर की साड़ी चुनी, जिस पर गोल्डन जरी से छोटे-छोटे बूटी वर्क बने थे। साड़ी को परफेक्टली ड्रेप किया गया है, जो उनकी स्लिम फिगर को खूबसूरती से हाइलाइट कर रहा। बालों को सॉफ्ट कर्ल्स में छोड़ा और मिनिमल मेकअप के साथ ये लुक ट्रेडिशनल ऑकेजन्स के लिए परफेक्ट है।
अदिति ने ब्राउन शेड का ऑफ-शोल्डर पेप्लम जंपसूट पहना, जो ट्रेडिशनल और मॉडर्न का परफेक्ट मिश्रण था। टॉप पर मैचिंग लीफ मोटिफ एम्ब्रॉयडरी की गई थी, जो इसे रिच टेक्सचर दे रही थी। नीचे का हिस्सा प्लेन फैब्रिक का फ्लेयर्ड प्लाजो है, जो मूवमेंट में ग्रेस जोड़ रहा है। कलर टोन से मैच करती हुई हाई हील्स और सटल ज्वेलरी ने लुक को और रिफाइंड बना दिया।
