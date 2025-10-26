Akash Isha Ambani Birthday: जामनगर में अंबानी ट्विन्स का सेलिब्रेशन, ईशा अंबानी का शानदार बर्थडे लुक, लाल गाउन में बिखरी खूबसूरती

Akash Isha Ambani Birthday: अंबानी परिवार का जादू एक बार फिर जामनगर में देखने को मिला। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के जुड़वां बच्चों ईशा और आकाश अंबानी ने इस बार अपना 34वां जन्मदिन बेहद खास अंदाज में मनाया। जामनगर स्थित उनके आलीशान एस्टेट में हुए इस सेलिब्रेशन में परिवार और करीबी दोस्तों ने शिरकत की।यह जश्न किसी साधारण पार्टी जैसा नहीं था बल्कि यह एक मल्टी-डे सेलिब्रेशन रहा। इसी बीच सोशल मीडिया पर ईशा अंबानी का बर्थडे लुक वायरल हो रहा है,आइए जानते हैं उनकी ड्रेस की खासियत।