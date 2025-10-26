Patrika LogoSwitch to English

Akash Isha Ambani Birthday: जामनगर में अंबानी ट्विन्स का सेलिब्रेशन, ईशा अंबानी का शानदार बर्थडे लुक, लाल गाउन में बिखरी खूबसूरती

Akash Isha Ambani Birthday: रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के जुड़वां बच्चों ईशा और आकाश अंबानी ने इस बार अपना 34वां जन्मदिन बेहद खास अंदाज में मनाया। इसी बीच सोशल मीडिया पर ईशा अंबानी का बर्थडे लुक वायरल हो रहा है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Oct 26, 2025

Isha Ambani, Akash Ambani, Jamnagar, Bollywood stars,

Jamnagar Ambani Birthday Celebration|फोटो सोर्स – Patrika.com

Akash Isha Ambani Birthday: अंबानी परिवार का जादू एक बार फिर जामनगर में देखने को मिला। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के जुड़वां बच्चों ईशा और आकाश अंबानी ने इस बार अपना 34वां जन्मदिन बेहद खास अंदाज में मनाया। जामनगर स्थित उनके आलीशान एस्टेट में हुए इस सेलिब्रेशन में परिवार और करीबी दोस्तों ने शिरकत की।यह जश्न किसी साधारण पार्टी जैसा नहीं था बल्कि यह एक मल्टी-डे सेलिब्रेशन रहा। इसी बीच सोशल मीडिया पर ईशा अंबानी का बर्थडे लुक वायरल हो रहा है,आइए जानते हैं उनकी ड्रेस की खासियत।

Isha Ambani Birthday Celebration: ईशा अंबानी का बर्थडे लुक बना आकर्षण का केंद्र

अपने जन्मदिन पर ईशा अंबानी ने रेड कलर का ग्लैमरस आउटफिट चुना। उन्होंने चमकदार रेड क्रॉप टॉप के साथ मैचिंग स्कर्ट पहनी, साथ में स्टेटमेंट ईयररिंग्स और स्लीक हेयरस्टाइल उनका पूरा लुक रॉयल और एलिगेंट था। सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें छा गईं और फैंस ने उन्हें “क्वीन ऑफ एलीगेंस” कहा।

अंबानी परिवार की ‘हैप्पी प्लेस’

अंबानी परिवार का जामनगर से गहरा जुड़ाव है। यही शहर रिलायंस ऑयल रिफाइनरी का घर है जो दुनिया की सबसे बड़ी सिंगल-लोकेशन रिफाइनरी मानी जाती है। नीता अंबानी कई बार जामनगर को अपने परिवार की “हैप्पी प्लेस” बता चुकी हैं, और यही वजह है कि बड़े पारिवारिक समारोह अक्सर यहीं आयोजित किए जाते हैं।पिछले साल भी अंबानी परिवार ने अपने छोटे बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री-वेडिंग सेलिब्रेशन यहीं की थी, जिसमें मार्क ज़ुकरबर्ग, बिल गेट्स और शाहरुख खान जैसे दिग्गज मेहमान पहुंचे थे।

बॉलीवुड सितारों की मौजूदगी से चमका माहौल

इस बार भी जामनगर का आसमान सितारों से जगमगाया लेकिन सिर्फ ड्रोन लाइट्स से नहीं, बल्कि बॉलीवुड स्टार्स की मौजूदगी से भी। पार्टी में कई फिल्मी हस्तियां पहुंचीं (Ananya Panday, Disha Patani, Arjun Kapoor, and filmmaker Karan Johar), और अरिजीत सिंह ने अपनी मधुर आवाज से रात को और यादगार बना दिया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

