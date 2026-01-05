Kidney Stone: पालक-चुकंदर कहीं बना न दें पथरी का शिकार, AIIMS की डॉक्टर ने बताया क्या है सही डाइट।

Kidney Stone: आज के टाइम में खराब लाइफस्टाइल और गलत खान-पान की वजह से किडनी स्टोन एक बहुत ही नॉर्मल लेकिन बहुत दर्दनाक समस्या बनती जा रही है। जब बॉडी में कुछ मिनरल्स की मात्रा जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है, तो वे धीरे-धीरे हार्ड पत्थर का रूप ले लेते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप अपनी आदतों में कुछ छोटे बदलाव करके इस बिमारी से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। आइए जानते हैं AIIMS दिल्ली की जनरल फिजिशियन और न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. प्रियंका सेहरावत ने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए ऐसे कौनसे तरीके बताएं हैं, जो आपकी किडनी को फिट रखने में मददगार साबित हो सकते हैं।