Kidney Stone: पालक-चुकंदर कहीं बना न दें पथरी का शिकार, AIIMS की डॉक्टर ने बताया क्या है सही डाइट।

Food For Kidney Stone | (फोटो सोर्स- ChatGPT)
Kidney Stone: आज के टाइम में खराब लाइफस्टाइल और गलत खान-पान की वजह से किडनी स्टोन एक बहुत ही नॉर्मल लेकिन बहुत दर्दनाक समस्या बनती जा रही है। जब बॉडी में कुछ मिनरल्स की मात्रा जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है, तो वे धीरे-धीरे हार्ड पत्थर का रूप ले लेते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप अपनी आदतों में कुछ छोटे बदलाव करके इस बिमारी से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। आइए जानते हैं AIIMS दिल्ली की जनरल फिजिशियन और न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. प्रियंका सेहरावत ने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए ऐसे कौनसे तरीके बताएं हैं, जो आपकी किडनी को फिट रखने में मददगार साबित हो सकते हैं।
ज्यादा नमक खाना किडनी के लिए नुकसानदायक होता है। डॉक्टर के मुताबिक, दिन भर में एक चम्मच (5 ग्राम) से ज्यादा नमक नहीं खाना चाहिए। ज्यादा नमक खाने से टॉयलेट में कैल्शियम जमा होने लगता है जो पथरी बना सकता है। इसकी जगह आप अपनी डाइट में नींबू, संतरा और मौसंबी जैसे खट्टे फल शामिल कर सकते हैं, क्योंकि इनका रस पथरी बनने से रोकता है।
किडनी में पथरी बनने का एक बड़ा कारण ऑक्सालेट (oxalate) नाम का एलिमेंट होता है। डॉक्टर की सलाह है कि पालक, चुकंदर और शकरकंद जैसी चीजों को कम से कम खाना चाहिए। साथ ही, बहुत ज्यादा मीठी चीजें और कोल्ड ड्रिंक्स से भी दूरी बनाएं। इन चीजों को कम खाकर आप पथरी होने की प्रॉब्लम से बच सकते हैं।
पथरी से बचने का सबसे अच्छा और बेस्ट तरीका खूब पानी पीना हो सकता है। एक हेल्दी इंसान को दिन में कम से कम 2.5 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए। अच्छी मात्रा में पानी पीने से किडनी के अंदर जमा होने वाली गंदगी टॉयलेट के जरिए बाहर निकल जाती है और पत्थर नहीं बन पाते हैं।
अक्सर लोग डर से दूध या कैल्शियम वाली चीजें छोड़ देते हैं, लेकिन डॉक्टर कहती हैं कि ऐसा करना गलत हो सकता है। क्योंकि बॉडी को कैल्शियम की जरूरत होती है। बस ध्यान यह रखना है कि आप कैल्शियम को सही तरीके से लें। जब आप सही मात्रा में कैल्शियम लेते हैं तो किडनी एकदम फिट रहती है।
