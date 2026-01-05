Jay Bhanushali Mahhi Vij Divorce: रिश्ते टूटने से आपकी जिंदगी नहीं रुकती! जानें आगे बढ़ने के पॉजिटिव तरीके

Jay Bhanushali Mahhi Vij Divorce: रिश्ते हम इंसानों की जिंदगी का एक अहम हिस्सा होते हैं। इनके टूटने पर हम बिखरने लगते हैं, लेकिन ये बात भी सच है कि रिश्ते टूटने से जिंदगी नहीं रुकती है। हमें सब कुछ भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। एक्टर जय भानुशाली (Jay Bhanushali) और माही विज (Mahhi Vij) भी नवंबर से ही डिवोर्स के रूमर्स के लिए चर्चा में हैं, जिसे उन्होंने कंफर्म कर दिया है। जी हां… भानुशाली ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए बताया कि वे और माही विज ने अलग होने का फैसला किया है।