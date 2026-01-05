Jay Bhanushali Mahhi Vij Divorce: रिश्ते टूटने से आपकी जिंदगी नहीं रुकती! जानें आगे बढ़ने के पॉजिटिव तरीके

ब्रेकअप के बाद पॉजिटिव शुरुआत | फोटो सोर्स- इंस्टाग्राम: जय भानुशाली
Jay Bhanushali Mahhi Vij Divorce: रिश्ते हम इंसानों की जिंदगी का एक अहम हिस्सा होते हैं। इनके टूटने पर हम बिखरने लगते हैं, लेकिन ये बात भी सच है कि रिश्ते टूटने से जिंदगी नहीं रुकती है। हमें सब कुछ भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। एक्टर जय भानुशाली (Jay Bhanushali) और माही विज (Mahhi Vij) भी नवंबर से ही डिवोर्स के रूमर्स के लिए चर्चा में हैं, जिसे उन्होंने कंफर्म कर दिया है। जी हां… भानुशाली ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए बताया कि वे और माही विज ने अलग होने का फैसला किया है।
14 साल की शादी को निभाने के बाद दोनों ने मिलकर अपने इस सफर को खत्म किया है, लेकिन इसके बाद भी हम एक-दूसरे का हमेशा साथ देंगे और हमारे बीच पीस, ग्रोथ और काइंडनेस बनी रहेगी। आइए जानें कि आपकी लाइफ में कभी ऐसा पल आता है तो आप आगे बढ़ने के लिए कौन से पॉजिटिव तरीके अपना सकते हैं।
जब एक लंबे साथ के बाद किसी से अलग होना पड़ता है तो इमोशंस को समझना मुश्किल हो जाता है। हम खुद को संभाल नहीं पाते हैं, और मूव ऑन करने में बहुत वक्त लगता है।रिलेशनशिप एक्सपर्ट डॉ. जॉन गॉटमैन कहते हैं कि पॉजिटिव स्टार्ट के लिए पहले इमोशंस को स्वीकार करना सबसे जरूरी है।
नई शुरुआत के लिए जल्दबाजी नहीं करें और हीलिंग के लिए खुद को पूरा समय दें। इससे आपको अपने इमोशंस को, खुद को और आने वाले कल के लिए क्या करना है, समझ आएगा।
पॉजिटिव स्टार्ट के लिए आपके पास गॉल्स होने चाहिए, जिससे आपके पास एक आइडिया हो कि आपको अब आगे क्या करना है और इस ब्लूप्रिंट को फॉलो करें।
अपनी मेंटल पीस के साथ खिलवाड़ न होने दें, इसे बेहद महत्व दें। इससे आपको शांत रहने और सोचने समझने में मदद मिलेगी। इसके लिए आप थेरेपी भी ले सकते हैं।
किसी टूटे रिश्ते से बाहर निकलने के बाद नई शुरुआत करने से डर लग सकता है। लेकिन इस डर को खुद पर हावी न होने दें… डर लगता है तो इसका डटकर सामना करें।
बड़ी खबरेंView All
लाइफस्टाइल
ट्रेंडिंग
स्वास्थ्य