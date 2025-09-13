Omelette Vs Boiled Egg वेट लॉस के लिए कौन है ज्यादा हेल्दी ऑप्शन?

Omelette Vs Boiled Egg: आजकल के हेल्दी डाइट में अंडे के सेवन पर खास ध्यान दिया जाता है। यह नाश्ते में जल्दी बनने वाला एक बेहतर ऑप्शन है, साथ ही प्रोटीन का बेहतरीन स्रोत भी है। वैसे कई लोग वजन कम करने के लिए अपनी डाइट में अंडे को शामिल करते हैं। हो भी क्यों न, अंडा प्रोटीन से भरपूर होने के साथ-साथ एक हेल्दी डाइट ऑप्शन भी माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं वजन कम करने के लिए ऑमलेट बेहतर है या उबला हुआ अंडा? दोनों में प्रोटीन भरपूर होता है, लेकिन उनकी कैलोरी, फैट और पोषण का स्तर अलग-अलग होता है, जो आपके वजन घटाने के लक्ष्य को प्रभावित कर सकता है। आइए जानते हैं कि अंडे को किस तरह से खाना वेट लॉस में ज्यादा फायदेमंद हो सकता है।