Omelette Vs Boiled Egg वेट लॉस के लिए कौन है ज्यादा हेल्दी ऑप्शन?

Omelette Vs Boiled Egg : आजकल के हेल्दी डाइट में अंडे के सेवन पर खास ध्यान दिया जाता है। यह नाश्ते में जल्दी बनने वाला एक बेहतर ऑप्शन है, साथ ही प्रोटीन का बेहतरीन स्रोत भी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अंडे को बॉयल करना ज्यादा फायदेमंद है या ऑमलेट बनाकर खाना?

भारत

MEGHA ROY

Sep 13, 2025

Boiled egg nutrition,Omelette calories,Eggs for weight loss,
Healthy Diet Tips For Weight Loss Omelette Vs Boiled Egg|फोटो सोर्स – Freepik

Omelette Vs Boiled Egg: आजकल के हेल्दी डाइट में अंडे के सेवन पर खास ध्यान दिया जाता है। यह नाश्ते में जल्दी बनने वाला एक बेहतर ऑप्शन है, साथ ही प्रोटीन का बेहतरीन स्रोत भी है। वैसे कई लोग वजन कम करने के लिए अपनी डाइट में अंडे को शामिल करते हैं। हो भी क्यों न, अंडा प्रोटीन से भरपूर होने के साथ-साथ एक हेल्दी डाइट ऑप्शन भी माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं वजन कम करने के लिए ऑमलेट बेहतर है या उबला हुआ अंडा? दोनों में प्रोटीन भरपूर होता है, लेकिन उनकी कैलोरी, फैट और पोषण का स्तर अलग-अलग होता है, जो आपके वजन घटाने के लक्ष्य को प्रभावित कर सकता है। आइए जानते हैं कि अंडे को किस तरह से खाना वेट लॉस में ज्यादा फायदेमंद हो सकता है।

उबला अंडा

उबला हुआ अंडा नाश्ते के लिए सबसे बेहतर ऑप्शन है और झटपट बनने वाला फ़ूड है। उबला अंडा उन लोगों के लिए परफेक्ट है, जो हल्का और लो-कैलोरी नाश्ता चाहते हैं। इसमें न तेल लगता है और न ही मक्खन। एक उबले अंडे में करीब 70 कैलोरी होती है, लेकिन प्रोटीन, विटामिन D, विटामिन B12 और आयरन जैसे जरूरी पोषक तत्व भरपूर मात्रा में मौजूद रहते हैं। वजन घटाने वालों के लिए यह बेहतरीन है, क्योंकि इसमें फैट भी कम होता है। इसे कहीं भी साथ ले जाना आसान है और तुरंत खाया भी जा सकता है।

ऑमलेट

यह भी नाश्ते का शानदार ऑप्शन माना जाता है क्योंकि ऑमलेट सिर्फ टेस्ट ही नहीं बल्कि पेट भरने के लिहाज से भी अच्छा माना जाता है। हालांकि इसे बनाने में तेल, मक्खन या घी का इस्तेमाल होता है, जिससे इसकी कैलोरी बढ़ जाती है।एक साधारण ऑमलेट की कैलोरी 90 से 200 के बीच हो सकती है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसमें क्या डालते हैं।चीज या आलू डालने से यह हेवी हो जाता है, लेकिन अगर इसे प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, पालक जैसी सब्जियों के साथ बनाया जाए, तो यह न सिर्फ हेल्दी बल्कि फाइबर और विटामिन से भरपूर हो जाता है।

अंडे को किस तरीके से खाना है फायदेमंद?

  • कैलोरी: उबला अंडा (70) Vs ऑमलेट (90–200)
  • प्रोटीन: दोनों में लगभग 6–7 ग्राम प्रति अंडा
  • फैट: उबला अंडा लो-फैट, ऑमलेट में फैट तेल/मक्खन पर निर्भर
  • विटामिन-मिनरल्स: दोनों ही विटामिन D, B12 और आयरन से भरपूर

वजन घटाने वालों के लिए कौन सही?

अगर आपका लक्ष्य वजन कम करना है तो उबला अंडा ज्यादा कारगर है। इसमें कैलोरी कम होती है और यह हल्का भी है। लेकिन अगर आप ऐसा ब्रेकफास्ट चाहते हैं जो लंबे समय तक पेट भरा रखे, तो कम तेल में बना वेजिटेबल ऑमलेट भी एक स्मार्ट ऑप्शन है।ऐसे तो डाइट में दोनों को शामिल करना सबसे बेहतर है। व्यस्त दिनों में उबला अंडा झटपट एनर्जी दे सकता है, वहीं वीकेंड या फुर्सत के दिनों में सब्जियों वाला ऑमलेट नाश्ते को हेल्दी और स्वादिष्ट बना देता है।

Healthy Lifestyle

लाइफस्टाइल

Published on:

13 Sept 2025 01:16 pm

Hindi News / Lifestyle News / Omelette Vs Boiled Egg वेट लॉस के लिए कौन है ज्यादा हेल्दी ऑप्शन?

