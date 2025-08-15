Greek Yogurt Vs Regular Yogurt में क्या है अंतर? जानिए कौन है सेहत के लिए बेहतर

Greek Yogurt Vs Regular Yogurt Benefits: दही यानी योगर्ट हमारे थाली का ऐसा अहम हिस्सा है जो स्वाद के साथ-साथ सेहत का खजाना भी है। इसमें मौजूद कैल्शियम, प्रोटीन और प्रोबायोटिक्स न केवल पाचन तंत्र को बेहतर बनाते हैं बल्कि हड्डियों को मजबूत करने और दिल की सेहत को सुधारने में भी मदद करते हैं। लेकिन आजकल मार्केट में एक स्टार, मार्केट में दही का एक नया वर्शन बड़ा ही पॉपुलर हो रहा है जो है ग्रीक योगर्ट। फिटनेस पसंद करने वाले लोग इसे स्नैक, डिप या डेजर्ट के रूप में अपने रूटीन में शामिल कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है क्या ग्रीक योगर्ट वाकई रेगुलर दही से ज्यादा हेल्दी है।
ग्रीक योगर्ट: इसे बनाने में पानी और व्हे (दही का तरल भाग) को छान दिया जाता है, जिससे यह ज्यादा गाढ़ा, क्रीमी और प्रोटीन से भरपूर हो जाता है। इसमें फैट और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम होती है, इसलिए जिम जाने वालों और हाई-प्रोटीन डाइट लेने वालों के लिए यह बेहतरीन है।
रेगुलर योगर्ट: यह हल्का और पानीदार होता है, जिसमें कैल्शियम की मात्रा थोड़ी ज़्यादा होती है। रोज़मर्रा के भोजन के साथ इसे खाना पाचन और हड्डियों के लिए अच्छा है।
दोनों ही तरह के योगर्ट में ‘गुड बैक्टीरिया’ यानी प्रोबायोटिक्स की भरमार होती है, जो आंतों की सेहत को संतुलित रखते हैं और पाचन को आसान बनाते हैं। इससे सूजन, गैस और अन्य पाचन संबंधी समस्याओं का खतरा कम होता है।
दही और ग्रीक योगर्ट, दोनों ही प्रोटीन और प्रोबायोटिक्स से भरपूर होते हैं, जो लंबे समय तक पेट भरा रखने में मदद करते हैं। इससे ओवरईटिंग कम होती है और वजन नियंत्रण में रहता है।
दही का नियमित सेवन ब्लड प्रेशर और खराब कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में मदद करता है। यह धमनियों में प्लाक बनने और कठोरता जैसी समस्याओं का जोखिम भी घटाता है।
अगर दूध पीने से आपको सूजन, गैस या दस्त की शिकायत होती है, तो दही आपके लिए एक अच्छा विकल्प है। इसमें लैक्टोज की मात्रा दूध से कम होती है, जिससे इसे पचाना आसान हो जाता है।
