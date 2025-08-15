Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Greek Yogurt Vs Regular Yogurt में क्या है अंतर? जानिए कौन है सेहत के लिए बेहतर

Greek Yogurt Vs Regular Yogurt : दही यानी योगर्ट हमारे थाली का ऐसा अहम हिस्सा है जो स्वाद के साथ-साथ सेहत का खजाना भी है। वहीं मार्केट में दही का एक नया वर्शन बड़ा ही पॉपुलर हो रहा है, जो है ग्रीक योगर्ट। आइए जानते हैं क्या ग्रीक योगर्ट वाकई रेगुलर दही से ज्यादा हेल्दी है?

भारत

MEGHA ROY

Aug 15, 2025

Greek Yogurt probiotic benefits, Regular Yogurt benefits, Greek Yogurt vs Regular Yogurt comparison,
Which yogurt is healthier Greek Yogurt Vs Regular Yogurt

Greek Yogurt Vs Regular Yogurt Benefits: दही यानी योगर्ट हमारे थाली का ऐसा अहम हिस्सा है जो स्वाद के साथ-साथ सेहत का खजाना भी है। इसमें मौजूद कैल्शियम, प्रोटीन और प्रोबायोटिक्स न केवल पाचन तंत्र को बेहतर बनाते हैं बल्कि हड्डियों को मजबूत करने और दिल की सेहत को सुधारने में भी मदद करते हैं। लेकिन आजकल मार्केट में एक स्टार, मार्केट में दही का एक नया वर्शन बड़ा ही पॉपुलर हो रहा है जो है ग्रीक योगर्ट। फिटनेस पसंद करने वाले लोग इसे स्नैक, डिप या डेजर्ट के रूप में अपने रूटीन में शामिल कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है क्या ग्रीक योगर्ट वाकई रेगुलर दही से ज्यादा हेल्दी है।

जाने ग्रीक योगर्ट और रेगुलर योगर्ट में अंतर

ग्रीक योगर्ट: इसे बनाने में पानी और व्हे (दही का तरल भाग) को छान दिया जाता है, जिससे यह ज्यादा गाढ़ा, क्रीमी और प्रोटीन से भरपूर हो जाता है। इसमें फैट और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम होती है, इसलिए जिम जाने वालों और हाई-प्रोटीन डाइट लेने वालों के लिए यह बेहतरीन है।

ये भी पढ़ें

Curd On Face In Monsoon: क्या बारिश में दही का फेस पैक लगाना सही होता है, जानिए
लाइफस्टाइल
Monsoon beauty tips curd face mask

रेगुलर योगर्ट: यह हल्का और पानीदार होता है, जिसमें कैल्शियम की मात्रा थोड़ी ज़्यादा होती है। रोज़मर्रा के भोजन के साथ इसे खाना पाचन और हड्डियों के लिए अच्छा है।

ग्रीक और रेगुलर योगर्ट के फायदे

प्रोबायोटिक्स से भरपूर

दोनों ही तरह के योगर्ट में ‘गुड बैक्टीरिया’ यानी प्रोबायोटिक्स की भरमार होती है, जो आंतों की सेहत को संतुलित रखते हैं और पाचन को आसान बनाते हैं। इससे सूजन, गैस और अन्य पाचन संबंधी समस्याओं का खतरा कम होता है।

वजन घटाने में सहायक

दही और ग्रीक योगर्ट, दोनों ही प्रोटीन और प्रोबायोटिक्स से भरपूर होते हैं, जो लंबे समय तक पेट भरा रखने में मदद करते हैं। इससे ओवरईटिंग कम होती है और वजन नियंत्रण में रहता है।

दिल की सेहत के लिए अच्छा

दही का नियमित सेवन ब्लड प्रेशर और खराब कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में मदद करता है। यह धमनियों में प्लाक बनने और कठोरता जैसी समस्याओं का जोखिम भी घटाता है।

लैक्टोज इंटॉलरेंस में राहत

अगर दूध पीने से आपको सूजन, गैस या दस्त की शिकायत होती है, तो दही आपके लिए एक अच्छा विकल्प है। इसमें लैक्टोज की मात्रा दूध से कम होती है, जिससे इसे पचाना आसान हो जाता है।

डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

ये भी पढ़ें

Curd Benefits : रोज एक कटोरी दही के 7 बड़े फायदे, पेट से लेकर त्वचा तक फायदेमंद, WHO भी करता है सिफारिश
स्वास्थ्य
Health benefits of curd

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Healthy Lifestyle

लाइफस्टाइल

Published on:

15 Aug 2025 10:42 am

Hindi News / Lifestyle News / Greek Yogurt Vs Regular Yogurt में क्या है अंतर? जानिए कौन है सेहत के लिए बेहतर

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.