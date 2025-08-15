Greek Yogurt Vs Regular Yogurt में क्या है अंतर? जानिए कौन है सेहत के लिए बेहतर

Greek Yogurt Vs Regular Yogurt Benefits: दही यानी योगर्ट हमारे थाली का ऐसा अहम हिस्सा है जो स्वाद के साथ-साथ सेहत का खजाना भी है। इसमें मौजूद कैल्शियम, प्रोटीन और प्रोबायोटिक्स न केवल पाचन तंत्र को बेहतर बनाते हैं बल्कि हड्डियों को मजबूत करने और दिल की सेहत को सुधारने में भी मदद करते हैं। लेकिन आजकल मार्केट में एक स्टार, मार्केट में दही का एक नया वर्शन बड़ा ही पॉपुलर हो रहा है जो है ग्रीक योगर्ट। फिटनेस पसंद करने वाले लोग इसे स्नैक, डिप या डेजर्ट के रूप में अपने रूटीन में शामिल कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है क्या ग्रीक योगर्ट वाकई रेगुलर दही से ज्यादा हेल्दी है।