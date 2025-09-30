बेहतर नींद के लिए कौन सा Dry Fruit है फायदेमंद? जानें एक्सपर्ट की राय

Dry Fruit For Better Sleep (photo- freepik)
Dry Fruit For Better Sleep: आजकल भागदौड़ भरी जिंदगी में सबसे बड़ी दिक्कत है नींद की कमी। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर 7–8 घंटे बिस्तर पर लेटे हैं तो नींद पूरी हो गई, लेकिन ऐसा नहीं होता। पूरी नींद न लेने से शरीर और दिमाग दोनों पर बुरा असर पड़ता है। अगर नींद ठीक से पूरी न हो तो दिनभर थकान बनी रहती है, काम पर फोकस करना मुश्किल होता है, मूड बार-बार खराब होता है और रिएक्ट करने की क्षमता भी कम हो जाती है। लंबे समय तक नींद की कमी से मोटापा, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारियां और डिप्रेशन जैसी समस्याएं भी बढ़ सकती हैं।
लेकिन अच्छी खबर ये है कि नींद की इस समस्या का समाधान दवाइयों में नहीं, बल्कि आपकी थाली में छुपा है। हाल ही में नैचुरोपेथ और क्लीनिकल न्यूट्रिशनिस्ट डॉ. अखिला जोशी ने एक ऐसा सूखा मेवा (Dry Fruit) बताया है, जिसे खाने से नींद की गुणवत्ता बेहतर हो जाती है।
डॉ. अखिला के अनुसार, यह खास सूखा मेवा है काजू (Cashew)। काजू न सिर्फ स्वादिष्ट होता है बल्कि सेहत और नींद दोनों के लिए वरदान है। इसमें मौजूद ट्रिप्टोफैन शरीर में मेलाटॉनिन (Sleep Hormone) बनाने में मदद करता है। मेलाटॉनिन ही वह हार्मोन है जो नींद लाने और उसे गहरा बनाने का काम करता है।
साथ ही, काजू में पाए जाने वाले मैग्नीशियम और जिंक आपके नर्वस सिस्टम को शांत करते हैं। इससे तनाव और चिंता (Anxiety) कम होती है और आपको प्राकृतिक रूप से गहरी नींद आने लगती है।
काजू का सही असर पाने के लिए तरीका भी सही होना चाहिए। डॉ. अखिला के अनुसार सुबह 4–5 काजू पानी में भिगो दें। रात को सोने से लगभग 1 घंटा पहले इन भीगे हुए काजुओं को खा लें। इसे कम से कम 15 दिन तक लगातार करें। यह कोई त्वरित उपाय (Quick Fix) नहीं है, लेकिन धीरे-धीरे असर जरूर दिखने लगेगा। सबसे अच्छी बात ये है कि इससे किसी तरह का साइड इफेक्ट नहीं होता।
काजू सिर्फ नींद ही नहीं बल्कि पूरी सेहत के लिए फायदेमंद है। इसमें फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट्स, प्रोटीन, बी-विटामिन्स, विटामिन E, विटामिन K, कॉपर, ओमेगा-3 फैटी एसिड्स, सेलेनियम और आयरन भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। ये दिल को स्वस्थ रखते हैं और खराब कोलेस्ट्रॉल (Bad Cholesterol) को कम करते हैं। खून की दिक्कतों को दूर करने में मदद करते हैं।आंखों के इंफेक्शन से बचाव करते हैं। स्किन को हेल्दी और चमकदार बनाते हैं। वेट लॉस डाइट में भी काजू को शामिल किया जा सकता है।
