बेहतर नींद के लिए कौन सा Dry Fruit है फायदेमंद? जानें एक्सपर्ट की राय

Dry Fruit For Better Sleep: आजकल भागदौड़ भरी जिंदगी में सबसे बड़ी दिक्कत है नींद की कमी। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर 7–8 घंटे बिस्तर पर लेटे हैं तो नींद पूरी हो गई, लेकिन ऐसा नहीं होता। पूरी नींद न लेने से शरीर और दिमाग दोनों पर बुरा असर पड़ता है। अगर नींद ठीक से पूरी न हो तो दिनभर थकान बनी रहती है, काम पर फोकस करना मुश्किल होता है, मूड बार-बार खराब होता है और रिएक्ट करने की क्षमता भी कम हो जाती है। लंबे समय तक नींद की कमी से मोटापा, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारियां और डिप्रेशन जैसी समस्याएं भी बढ़ सकती हैं।