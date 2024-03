बेहतर नींद के लिए कितनी एक्सरसाइज है जरुरी? वैज्ञानिकों ने खोला राज

Submitted by:

अध्ययन में पाया गया है कि जो लोग शारीरिक रूप से सक्रिय रहते हैं वे बेहतर नींद ले सकते हैं। यहां तक कि नियमित व्यायाम भी सप्ताह में सिर्फ दो से तीन बार एक घंटे के लिए करने से काफी है।

Sleepless Nights? Exercise Just 2-3 Times a Week for Better Sleep