7 से 8 घंटे तक बैठे या खड़े रहते तो सावधान ! आपको हो सकता ‘वैरिकोज वेन्स’

MP News: आधुनिक जीवनशैली में लगातार घंटों खड़े रहकर काम करना या अधिक समय तक बैठे रहना दिनचर्या बन गई है। कई लोग ऑफिसों में 7 से 8 घंटे तक लगातार कुर्सी पर बैठे या काम के दौरान खड़े रहते हैं। ऐसे लोगों की शारीरिक गतिविधियों में कमी अब शरीर पर गंभीर प्रभाव डाल रही है।
इसमें सबसे मुख्य वैरिकोज वेन्स की शिकायत है। इसके मरीज पिछले पांच साल में तेजी से बढ़े हैं। एमवायएच अस्पताल में हर साल लगभग 2500 मरीज इस बीमारी से ग्रस्त मरीज पहुंच रहे हैं, जिनमें से लगभग 500 को सर्जरी की आवश्यकता भी पड़ रही है।
एमवायएच में इस बीमारी का लेजर तकनीक से उपचार सरकारी खर्च पर किया जा रहा है। एमवाय अस्पताल के वेस्कुलर सर्जरी विभाग के डॉक्टरों के मुताबिक, वर्ष 2020 तक जहां वैरिकोज वेन्स के 800 से 1000 मरीज हर साल आते थे। अब यह संख्या 2500 तक पहुंच चुकी है। वैरिकोज वेन्स पैरों की नसों में तब विकसित होती है जब नसों के भीतर के वॉल्व कमजोर हो जाते हैं। रक्त प्रवाह नीचे की ओर एकत्रित होने लगता है। जो कई बार दर्द, जलन उभर और सूजन के साथ जटिल रूप धारण कर लेती है।
डॉ. अरविंद शुक्ला के अनुसार आज की कार्यशैली में लगातार खड़े रहकर काम करना इसका प्रमुख कारण बन गया है। कई घंटे तक एक ही स्थान पर बैठना व इससे नसों का दबना, अधिक वजन भी इसका कारण होता है। एक ही मुद्रा में बैठने से पैरों में रक्त संचार धीमा हो जाता है और वेन पर दबाव बढ़ता है।
एमजीएम मेडिकल कॉलेज डीन डॉ. अरविंद घनघोरिया के अनुसार, शुरुआती अवस्था में मरीज इसे सिर्फ दर्द या नसें उभरने की साधारण समस्या समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे स्थिति गंभीर होती जाती है। ऐसे मरीजों में बाद में अल्सर, खून के थक्के जमना, लगातार सूजन और चलने-फिरने में परेशानी जैसे जोखिम बढ़ जाते हैं, जबकि इसका तुरंत ही उपचार जरूरी होता है। एमवायएच में यह बेहतर तकनीक से किया जा रहा है, जिसके लिए पूरी टीम काम करती है।
-लगातार खड़े रहना या गलत मुद्रा में बैठकर काम करना।
-मोटापा और बढ़ता वजन
-कम शारीरिक गतिविधि
-उम्र और आनुवांशिक कारण
-गर्भावस्था के दौरान हार्मोनल परिवर्तन
-हर 45 मिनट में 3-5 मिनट चलें
-पैरों को ऊंचाई पर रखकर आराम करें
-वजन नियंत्रित रखें
-लंबे समय तक खड़े न रहें
-दिन में कुछ समय पैरों की हल्की मालिश
