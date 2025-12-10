7 से 8 घंटे तक बैठे या खड़े रहते तो सावधान ! आपको हो सकता ‘वैरिकोज वेन्स’

एमवायएच में इस बीमारी का लेजर तकनीक से उपचार सरकारी खर्च पर किया जा रहा है। एमवाय अस्पताल के वेस्कुलर सर्जरी विभाग के डॉक्टरों के मुताबिक, वर्ष 2020 तक जहां वैरिकोज वेन्स के 800 से 1000 मरीज हर साल आते थे। अब यह संख्या 2500 तक पहुंच चुकी है। वैरिकोज वेन्स पैरों की नसों में तब विकसित होती है जब नसों के भीतर के वॉल्व कमजोर हो जाते हैं। रक्त प्रवाह नीचे की ओर एकत्रित होने लगता है। जो कई बार दर्द, जलन उभर और सूजन के साथ जटिल रूप धारण कर लेती है।