चलती बस से युवक को पकड़ा, झूठा केस कर वाहवाही लूटी, MP Police की करतूत से High Court भौचक्क

MP News high court shocked by mp police action
MP News: एक युवक को बस से पकड़कर ढाई किलो अफीम रखने का केस बनाने की करतूत उजागर हुई है। यह किया है मंदसौर जिले की मल्हारगढ़ थाना पुलिस ने। हाईकोर्ट (High Court Indore) में पेश मंदसौर एसपी विनोद कुमार मीणा ने स्वीकारा कि युवक को बस से जिन्होंने उठाया था, वो पुलिसकर्मी ही थे। टीआइ सहित 6 पुलिसकर्मियों व अन्य पर विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी है। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है।
अधिवक्ता हिमांशु ठाकुर ने बताया, मंदसौर का 18 वर्षीय सोहनलाल सफर कर रहा था। पुलिसकर्मियों ने बस रुकवाकर उसे पकड़ा था। जमानत के लिए दायर याचिका में बस के सीसीटीवी फुटेज भी पेश किए गए थे। उसे ले जाते समय उसके पास कुछ नहीं दिख रहा।
पूर्व में कोर्ट में पेश हुए मल्हारगढ़ थाने के अधिकारियों ने कहा था कि सोहनलाल को ले जाने वाले पुलिस के जवान नहीं हैं। इसके बाद कोर्ट ने सोहनलाल को छोडऩे के आदेश दिए थे। साथ ही एसपी मंदसौर को तलब किया था। मंगलवार को एसपी हाईकोर्ट में पेश हुए। उन्होंने स्वीकारा कि मामले में पुलिस ने नियमों का पालन नहीं किया।
मल्हारगढ़ थाना (इंदौर) ने हाल ही में देश के टॉप-10 थानों में नौवां स्थान हासिल किया है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुई डीजीपी-आइजी कॉन्फ्रेंस में सूची जारी की थी। इस सफलता पर सरकार ने थाना स्टाफ, मंदसौर एसपी, अधिकारियों को बधाई भी दी थी। पैरामीटर में महिला संबंधी अपराध, साइबर, घरेलू हिंसा, तस्करों पर कार्रवाई सहित अन्य शामिल थे।
