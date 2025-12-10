10 दिसंबर 2025,

बुधवार

इंदौर

चलती बस से युवक को पकड़ा, झूठा केस कर वाहवाही लूटी, MP Police की करतूत से High Court भौचक्क

MP News: मध्य प्रदेश के इंदौर का मामला, चलती बस में सफर के दौरान युवक का पकड़ा, झूठा केस लगाकर लूटी वाहवाही... हाईकोर्ट में बुरी फंसी एमपी पुलिस

इंदौर

image

Sanjana Kumar

Dec 10, 2025

MP News high court shocked by mp police action

MP News high court shocked by mp police action(फोटो: X)

MP News: एक युवक को बस से पकड़कर ढाई किलो अफीम रखने का केस बनाने की करतूत उजागर हुई है। यह किया है मंदसौर जिले की मल्हारगढ़ थाना पुलिस ने। हाईकोर्ट (High Court Indore) में पेश मंदसौर एसपी विनोद कुमार मीणा ने स्वीकारा कि युवक को बस से जिन्होंने उठाया था, वो पुलिसकर्मी ही थे। टीआइ सहित 6 पुलिसकर्मियों व अन्य पर विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी है। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है।

ये है मामला

अधिवक्ता हिमांशु ठाकुर ने बताया, मंदसौर का 18 वर्षीय सोहनलाल सफर कर रहा था। पुलिसकर्मियों ने बस रुकवाकर उसे पकड़ा था। जमानत के लिए दायर याचिका में बस के सीसीटीवी फुटेज भी पेश किए गए थे। उसे ले जाते समय उसके पास कुछ नहीं दिख रहा।

पुलिस ने नहीं किया नियमों का पालन

पूर्व में कोर्ट में पेश हुए मल्हारगढ़ थाने के अधिकारियों ने कहा था कि सोहनलाल को ले जाने वाले पुलिस के जवान नहीं हैं। इसके बाद कोर्ट ने सोहनलाल को छोडऩे के आदेश दिए थे। साथ ही एसपी मंदसौर को तलब किया था। मंगलवार को एसपी हाईकोर्ट में पेश हुए। उन्होंने स्वीकारा कि मामले में पुलिस ने नियमों का पालन नहीं किया।

सरकार ने दी थी बधाई

मल्हारगढ़ थाना (इंदौर) ने हाल ही में देश के टॉप-10 थानों में नौवां स्थान हासिल किया है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुई डीजीपी-आइजी कॉन्फ्रेंस में सूची जारी की थी। इस सफलता पर सरकार ने थाना स्टाफ, मंदसौर एसपी, अधिकारियों को बधाई भी दी थी। पैरामीटर में महिला संबंधी अपराध, साइबर, घरेलू हिंसा, तस्करों पर कार्रवाई सहित अन्य शामिल थे।

10 Dec 2025 10:11 am

