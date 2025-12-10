चेकिंग पॉइंट तोड़ने वाले सावधान! गाड़ी की रफ्तार बढ़ी तो फट जाएगा टायर

tire killer device on indore checkpoints (फोटो- Patrika.com)
Tire Killer Device: बेलगाम वाहन दौड़ाकर लोगो की जान खतरे में डालने वालों की अब खैर नहीं है। इंदौर पुलिस ऐसे वाहनों चालको पर लगाम कसने के लिए टायर किलर का इस्तेमाल करेगी। नियम तोड़ने वाले भारी वाहन, कारो के पहिये को पुलिस डिवाइस से पलभर में पंक्चर कर आसानी से रोक सकेगी। अधिकारियों का दावा है कि टायर किलर डिवाइस का प्रदेश में सबसे पहले इंदौर में इस्तेमाल किया जाएगा। (MP News)
मंगलवार को पलासिया चौराहे पर पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह के नेतृत्व में पोर्टेबल टायर किलर डिवाइस का डेमो हुआ। ट्रेड पुलिसकर्मी ने डिवाइस की मदद से पलभर में मार्ग पर कई फीट लंबी कांटे की चेन फैला दी। पुलिसकर्मी ने फिल्मी अंदाज में किसी बेलगाम वाहन को रोकने के लिए डिवाइस इस्तेमाल करने का तरीका बताया।
कमिश्नर ने डिवाइस की चैनल की तर्ज पर बनी चेन पर लगे लंबे कांटे को निकालकर देखा। सिंह ने बताया कि टायर किलर डिवाइस के छह इंच लंबे कांटे बहुत नुकीले है। वर्तमान में हमने 4 डिवाइस खरीदे है। 16 और डिवाइस लाएंगे। कमिश्नर ने इसे शहर के 20 प्रमुख पॉइंट पर लगाने की बात कही।
हाइटेक काम कर रहीं इंदौर पुलिस अब जल्द अपराधियों की तर्ज पर अब वाहनों को अरेस्ट करने की तैयारी में है। पुलिस कमिश्नर ने बताया, व्हीकल अरेस्टर मशीन इंदौर में तेज रफ्तार वाहनों को रोकने में इस्तेमाल होगी। इस तरह के वाहन आमतौर पर एयरपोर्ट पर देखने को मिलते हैं।
विदेश में बने इस हाइटेक वाहन में किसी भी तेज रफ्तार वाहन का पीछा कर उसे रोकने की क्षमता है। इससे किसी भी वाहन के अगले या पिछले पहिए में नेट या जाली फंसाकर उसके पहिए को आसानी से जाम किया जा सकता है। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है।
पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह ने कहा, चेकिंग पॉइंट से ठीक आगे हमारा एक जवान इस डिवाइस को लेकर खड़ा रहेगा। जैसे ही कोई वाहन चालक चेकिंग तोड़कर वाहन दौड़ाएगा या खतरनाक तरीके से वाहन चलाता दिखेगा तो डिवाइस से उसके वाहन के पहियों को पंक्चर देंगे। ये डिवाइस एक्सटेंडेबल और डिटेघेबल है। इसमें लगे कांटों को आसानी से खोला और लगाया जा सकता है। इस डिवाइस का इस्तेमाल अपराधियों को पकड़ने में भी होगा।
