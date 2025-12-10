चेकिंग पॉइंट तोड़ने वाले सावधान! गाड़ी की रफ्तार बढ़ी तो फट जाएगा टायर

पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह ने कहा, चेकिंग पॉइंट से ठीक आगे हमारा एक जवान इस डिवाइस को लेकर खड़ा रहेगा। जैसे ही कोई वाहन चालक चेकिंग तोड़कर वाहन दौड़ाएगा या खतरनाक तरीके से वाहन चलाता दिखेगा तो डिवाइस से उसके वाहन के पहियों को पंक्चर देंगे। ये डिवाइस एक्सटेंडेबल और डिटेघेबल है। इसमें लगे कांटों को आसानी से खोला और लगाया जा सकता है। इस डिवाइस का इस्तेमाल अपराधियों को पकड़ने में भी होगा।