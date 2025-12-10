10 दिसंबर 2025,

बुधवार

इंदौर

चेकिंग पॉइंट तोड़ने वाले सावधान! गाड़ी की रफ्तार बढ़ी तो फट जाएगा टायर

MP News: बेपरवाही से दौड़ते भारी वाहनों और कार चालकों की अब खैर नहीं। चेकिंग प्वाइंट तोड़ना महंगा पड़ेगा क्योंकि सड़क पर लगाया गया नया ‘टायर किलर’ पलक झपकते ही पहिए पंक्चर कर देगा।

2 min read
Google source verification

इंदौर

image

Akash Dewani

Dec 10, 2025

checkpoint tire killer device action speeding vehicles indore police mp news

tire killer device on indore checkpoints (फोटो- Patrika.com)

Tire Killer Device: बेलगाम वाहन दौड़ाकर लोगो की जान खतरे में डालने वालों की अब खैर नहीं है। इंदौर पुलिस ऐसे वाहनों चालको पर लगाम कसने के लिए टायर किलर का इस्तेमाल करेगी। नियम तोड़ने वाले भारी वाहन, कारो के पहिये को पुलिस डिवाइस से पलभर में पंक्चर कर आसानी से रोक सकेगी। अधिकारियों का दावा है कि टायर किलर डिवाइस का प्रदेश में सबसे पहले इंदौर में इस्तेमाल किया जाएगा। (MP News)

टेस्ट किया पोर्टेबल टायर किलर

मंगलवार को पलासिया चौराहे पर पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह के नेतृत्व में पोर्टेबल टायर किलर डिवाइस का डेमो हुआ। ट्रेड पुलिसकर्मी ने डिवाइस की मदद से पलभर में मार्ग पर कई फीट लंबी कांटे की चेन फैला दी। पुलिसकर्मी ने फिल्मी अंदाज में किसी बेलगाम वाहन को रोकने के लिए डिवाइस इस्तेमाल करने का तरीका बताया।

कमिश्नर ने डिवाइस की चैनल की तर्ज पर बनी चेन पर लगे लंबे कांटे को निकालकर देखा। सिंह ने बताया कि टायर किलर डिवाइस के छह इंच लंबे कांटे बहुत नुकीले है। वर्तमान में हमने 4 डिवाइस खरीदे है। 16 और डिवाइस लाएंगे। कमिश्नर ने इसे शहर के 20 प्रमुख पॉइंट पर लगाने की बात कही।

वाहनों को 'अरेस्ट' करने की भी तैयारी

हाइटेक काम कर रहीं इंदौर पुलिस अब जल्द अपराधियों की तर्ज पर अब वाहनों को अरेस्ट करने की तैयारी में है। पुलिस कमिश्नर ने बताया, व्हीकल अरेस्टर मशीन इंदौर में तेज रफ्तार वाहनों को रोकने में इस्तेमाल होगी। इस तरह के वाहन आमतौर पर एयरपोर्ट पर देखने को मिलते हैं।

विदेश में बने इस हाइटेक वाहन में किसी भी तेज रफ्तार वाहन का पीछा कर उसे रोकने की क्षमता है। इससे किसी भी वाहन के अगले या पिछले पहिए में नेट या जाली फंसाकर उसके पहिए को आसानी से जाम किया जा सकता है। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है।

चेकिंग पॉइंट के आगे खड़ा रहेगा जवान

पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह ने कहा, चेकिंग पॉइंट से ठीक आगे हमारा एक जवान इस डिवाइस को लेकर खड़ा रहेगा। जैसे ही कोई वाहन चालक चेकिंग तोड़कर वाहन दौड़ाएगा या खतरनाक तरीके से वाहन चलाता दिखेगा तो डिवाइस से उसके वाहन के पहियों को पंक्चर देंगे। ये डिवाइस एक्सटेंडेबल और डिटेघेबल है। इसमें लगे कांटों को आसानी से खोला और लगाया जा सकता है। इस डिवाइस का इस्तेमाल अपराधियों को पकड़ने में भी होगा।

इसलिए जरूरी…. ऐसी घटनाओं में आएगी कमी

  • बीते दिनों एयरपोर्ट रोड पर नो एंट्री में तेज रफ्तार ट्रक घुस आया था। लापरवाह चालक ने मार्ग पर कई वाहनों को टक्कर मार क्षतिग्रस्त कर दिया। कई वाहन चालकों को रौंदकर जान ले ली।
  • मेडिकैप्स यूनिवर्सिटी की बेलगाम बस ने मल्हारगंज थाना क्षेत्र में कई वाहनों को टक्कर मार स्कूली छात्रा और दोपहिया सवार इंजीनियर को टक्कर मार जान ले ली थी। (MP News)

खबर शेयर करें:

Published on:

10 Dec 2025 09:19 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / चेकिंग पॉइंट तोड़ने वाले सावधान! गाड़ी की रफ्तार बढ़ी तो फट जाएगा टायर

