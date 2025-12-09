SIR : कट सकते हैं सिंधी समाज के हजारों नाम, विस चुनाव लड़े प्रत्याशी भी शामिल

बीते विधानसभा चुनाव में इंदौर से कांग्रेस प्रत्याशी रहे पी.एल राजा मंधवानी का नाम भी इस सूची में शामिल हैं। मंधवानी की तरह इंदौर में 15-20 हजार सिंधी शरणार्थी 2003 का इपिक नंबर (मतदाता की विशिष्ट पहचान वाली संख्या) नहीं दे पा रहे हैं। हालांकि, निर्वाचन आयोग की ओर से ऐसे शरणार्थियों को लेकर फिलहाल कोई स्पष्ट दिशा-निर्देश नहीं आए हैं। जैकबाबाद सिंधी पंचायत ऐसे मतदाताओं को जुटाकर अपने हिसाब से फार्म भरवाकर जमा करवा रही है, लेकिन उन्हें भी ये पता नहीं कि, कितने नाम सूची में रहेंगे और कितने बाहर होंगे। इस दौरान सिंधी समाज से आने वाले इंदौर के सांसद शंकर लालवानी भी सिंधी शरणार्थियों के मामले में अलग से दिशा-निर्देश जारी करने की मांग कर रहे हैं।