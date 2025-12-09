9 दिसंबर 2025,

मंगलवार

भोपाल

एमपी में ठंड का टॉर्चर, 4 डिग्री पहुंचा पारा, 10, 11 ,12 दिसंबर से इन जिलों में शीतलहर का अलर्ट

Cold Wave Alert In MP : एमपी में बर्फीली हवाओं का भारी असर पड़ रहा है। यहां एक इलाके न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से नीचे लुढ़क चुका है, जबकि ज्यादातर इलाकों में तापमान 10 डिग्री से नीचे है। वहीं, मौसम विभाग ने अगले तीन दिन कई शहरों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है।

भोपाल

image

Mohammad Faiz Mubarak

Dec 09, 2025

Cold Wave Alert In MP

एमपी में ठंड का टॉर्चर (Photo Source- Patrika)

Cold Wave Alert In MP : मध्य प्रदेश में इन दिनों बर्फीली हवाओं का भारी असर दिखाई देने लगा है। हालात ये हैं कि, यहां कुछ इलाकों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे लुढ़क चुका है, जबकि ज्यादातर इलाकों में तापमान 10 डिग्री से भी नीचे है। बीती रात शहडोल का कल्याणपुर इलाका सबसे सर्द गुजरा। जबकि, पड़ रही ठंड ने पिछले 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। उज्जैन में अबतक के सीजन की सबसे सर्द रात गुजरी। वहीं, मौसम विभाग ने प्रदेश में आगामी 3 दिन के लिए शीतलहर का अलर्ट जारी किया है।

एमपी में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। प्रदेश के कई जिलों में अगले तीन दिनों तक शीतलहर की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, विदिशा, सीहोर, सिवनी, शहडोल, शाजापुर और राजगढ़ में कोल्ड वेव चलने की संभावना है। जबकि नरसिंहपुर में कोल्ड डे का भी अलर्ट है।

कल्याणपुर में कड़ाके की ठंड

प्रदेश में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे पहुंच गया है। शहडोल के कल्याणपुर में सबसे कम 4.2 डिग्री सेल्सियस टेम्प्रेचर रिकॉर्ड किया गया है। जबकि, ज्यादातर शहरों में पारा 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे लुढ़क चुका है।

यहां 10 डिर्गी से नीचे तापमान

वहीं, सूबे के नर्मदापुरम जिले के पचमढ़ी में 5.2 डिग्री, उमरिया में 5.6 डिग्री दर्ज हुआ। जबकि, रात का पारा 5.7 डिग्री दर्ज हुआ, राजगढ़ में 6 डिग्री और भोपाल में न्यूनतम तापमान 7.2 डिग्री रहा। वहीं, उज्जैन में सीजन की सबसे सर्द रात रही। जबलपुर में पारा 8.3 डिग्री और ग्वालियर में 8.9 डिग्री दर्ज किया गया।

09 Dec 2025 09:54 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी में ठंड का टॉर्चर, 4 डिग्री पहुंचा पारा, 10, 11 ,12 दिसंबर से इन जिलों में शीतलहर का अलर्ट

