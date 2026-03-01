टीइटी की अनिवार्यता को लेकर कर्मचारी संघ ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

ज्ञापन में कहा गया है कि किसी भी कर्मचारी की सेवा-शर्तें उसकी नियुक्ति के बाद नहीं बदली जा सकतीं। संघ के अनुसार, DPI ने यह पत्र जारी करने से पहले राज्य सरकार, मंत्रिमंडल या स्कूल शिक्षा सचिवालय से कोई विधिक राय या लिखित अनुमोदन प्राप्त नहीं किया है, जो शासन की कार्यप्रणाली के विरुद्ध है। संघ ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पहले ही सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन (पुनरीक्षण याचिका) दायर कर दी है। जम्मू-कश्मीर सरकार भी इस निर्णय के स्थानीय प्रभाव की समीक्षा कर रही है। ज्ञापन में मांग की गई है कि मध्य प्रदेश शासन भी अपने शिक्षकों के हित में सुप्रीम कोर्ट जाए।