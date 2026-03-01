13 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

राहुल गांधी पर भड़के सीएम मोहन यादव, बोले- वे देश को कर रहे लज्जित

CM Mohan Yadav - लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को सीएम मोहन यादव ने गंभीर बनने की सलाह दी

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

Mar 13, 2026

CM Mohan Yadav Accuses Rahul Gandhi of Bringing Disgrace to the Nation

CM Mohan Yadav Accuses Rahul Gandhi of Bringing Disgrace to the Nation

CM Mohan Yadav - मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शुक्रवार को ग्वालियर जिले के घाटीगांव पहुंचे। उन्होंने यहां से प्रदेश की 1.25 करोड़ लाड़ली बहनों के खातों में 1836 करोड़ रुपए अंतरित किए। शबरी माता मंदिर परिसर में आयोजित राज्यस्तरीय महिला सम्मेलन में लाड़ली बहनों को संबोधित करते हुए सीएम मोहन यादव ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाईं। कार्यक्रम में उन्होंने ग्वालियर जिले को 122 करोड़ रुपए के 54 विकास कार्यों की सौगात भी दी। ग्वालियर में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मीडिया से भी मुखातिब हुए। उन्होंने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर देश को लज्जित करने का आरोप लगाया। सीएम मोहन यादव ने उन्हें गंभीर बनने की सलाह दी। प्रदेश में गैस सिलेंडर की उपलब्धता संबंधी सवाल पर उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रदेश में कहीं भी एलपीजी, पेट्रोलियम पदार्थ की कोई कमी नहीं है।

ग्वालियर में मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में एलपीजी गैस और पेट्रोल-डीजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। उन्होंने दोहराया कि एलपीजी से लेकर पेट्रोल-डीजल की प्रदेश में कोई कमी नहीं है। सीएम मोहन यादव ने कालाबाजारी करनेवालों पर प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई करने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि प्रशासन को एलपीजी गैस और पेट्रोल-डीजल की उपलब्ध के संबंध में उचित निर्देश दिए गए हैं। कोई कालाबाजारी करता है तो अफसर कार्रवाई करने के लिए सक्षम हैं।

राहुल गांधी गंभीरता दिखाने की बजाय देश को लज्जित करने में लगे

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को वक्त की नजाकत देखते हुए आचार-व्यवहार अपनाने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि युद्ध का समय है और देश एकजुटता मांगता है। सीएम मोहन यादव ने कहा कि जहां एक ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में विकास हो रहा है, वहीं राहुल गांधी गंभीरता दिखाने की बजाय देश को लज्जित करने में लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘जिस प्रकार से राहुल गांधी गंभीरता नहीं दिखाते हुए काम कर रहे हैं, वह गलत है और उसकी निंदा होनी चाहिए। युद्ध का समय चल रहा है और देश ऐसे में एकजुटता मांगता है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

13 Mar 2026 08:06 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / राहुल गांधी पर भड़के सीएम मोहन यादव, बोले- वे देश को कर रहे लज्जित

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

MP में जूनियर डॉक्टर्स को बड़ी सौगात, सरकार ने बढ़ाया स्टाइपेंड

MP Government Increases Stipend for Junior Doctor
भोपाल

MP News- मंत्री की कॉलर पकड़कर हिसाब लेने को तैयार लोग, जीतू पटवारी के वीडियो पर खलबली

Uproar caused by Jeetu Patwari's video regarding Minister Tulsiram Silawat
भोपाल

हार्ट अटैक से बचना है, तो दिल को समझना जरूरी, जानिए क्या कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट…

dil ka sach healthy heart series part 3 di kya chahta hai heart attack prevention tips
Patrika Special News

हल्दी-मेहंदी लगे हाथ लेकर दुल्हन पहुंची थाने बोली…’ मेरे फेरे करा दो साहब’

Illegal Gang Gangster Arrested
भोपाल

वायरल गर्ल बनीं मुस्लिम या फरमान ने बदला धर्म! मोनालिसा की शादी पर बवाल

Monalisa marriage controversy
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.