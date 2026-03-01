राहुल गांधी पर भड़के सीएम मोहन यादव, बोले- वे देश को कर रहे लज्जित

CM Mohan Yadav - मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शुक्रवार को ग्वालियर जिले के घाटीगांव पहुंचे। उन्होंने यहां से प्रदेश की 1.25 करोड़ लाड़ली बहनों के खातों में 1836 करोड़ रुपए अंतरित किए। शबरी माता मंदिर परिसर में आयोजित राज्यस्तरीय महिला सम्मेलन में लाड़ली बहनों को संबोधित करते हुए सीएम मोहन यादव ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाईं। कार्यक्रम में उन्होंने ग्वालियर जिले को 122 करोड़ रुपए के 54 विकास कार्यों की सौगात भी दी। ग्वालियर में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मीडिया से भी मुखातिब हुए। उन्होंने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर देश को लज्जित करने का आरोप लगाया। सीएम मोहन यादव ने उन्हें गंभीर बनने की सलाह दी। प्रदेश में गैस सिलेंडर की उपलब्धता संबंधी सवाल पर उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रदेश में कहीं भी एलपीजी, पेट्रोलियम पदार्थ की कोई कमी नहीं है।