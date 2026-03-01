आदिनाथ जिनालय में जन्मोत्सव की धूम, प्रथम तीर्थंकर का महामस्तकाभिषेक

bhopal news: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के पिपलानी स्थित श्री आदिनाथ जैन मंदिर में प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ का जन्म कल्याणक महोत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। दो दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान के क्रम में शुक्रवार को मूलनायक भगवान आदिनाथ की पद्मासन प्रतिमा का सामूहिक अभिषेक और विश्व शांति की मंगल भावना के साथ शांतिधारा संपन्न हुई। जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में जिनालय में प्रभु आदिनाथ की प्रतिमा को पालने में विराजमान किया गया। श्रद्धालुओं ने प्रभु को पालना झुलाया और पुण्य अर्जन किया। महोत्सव के दौरान मंदिर में प्रतिदिन श्री आदिनाथ चालीसा और आचार्य मानतुंग रचित 'भक्तांमर स्तोत्र' का सामूहिक वाचन भी किया जा रहा है।