13 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

आदिनाथ जिनालय में जन्मोत्सव की धूम, प्रथम तीर्थंकर का महामस्तकाभिषेक

bhopal news: श्रद्धालुओं ने पालना झुलाकर और अष्टद्रव्य से पूजा कर मनाया जन्म कल्याणक महोत्सव ।

less than 1 minute read
Google source verification

भोपाल

image

Shailendra Sharma

Mar 13, 2026

adinath janm kalyanak

bhopal news: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के पिपलानी स्थित श्री आदिनाथ जैन मंदिर में प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ का जन्म कल्याणक महोत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। दो दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान के क्रम में शुक्रवार को मूलनायक भगवान आदिनाथ की पद्मासन प्रतिमा का सामूहिक अभिषेक और विश्व शांति की मंगल भावना के साथ शांतिधारा संपन्न हुई। जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में जिनालय में प्रभु आदिनाथ की प्रतिमा को पालने में विराजमान किया गया। श्रद्धालुओं ने प्रभु को पालना झुलाया और पुण्य अर्जन किया। महोत्सव के दौरान मंदिर में प्रतिदिन श्री आदिनाथ चालीसा और आचार्य मानतुंग रचित 'भक्तांमर स्तोत्र' का सामूहिक वाचन भी किया जा रहा है।

भक्ति और नृत्य का संगम

जिनालय के प्रवक्ता अंशुल जैन ने बताया कि श्रद्धालु भक्ति संगीत की धुनों पर नृत्य करते हुए कुंडलपुर और चांदखेड़ी के 'बड़े बाबा' के जयकारे लगा रहे थे। भगवान आदिनाथ की प्रतिमा के समक्ष श्रद्धालुओं ने अष्ट द्रव्यों (जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप और फल) से 'श्री आदिनाथ विधान' के विशेष अर्घ समर्पित किए। इस धारा में बच्चे, युवा और बुजुर्ग सभी समान रूप से सराबोर नजर आए।

समाज की गरिमामयी उपस्थिति

मंदिर समिति के वरिष्ठ सदस्य और बड़ी संख्या में समाजजन उपस्थित रहे। मुख्य रूप से अरविंद पंत, प्रदीप हर्षोला, राजू गोयल, अतुल सिंघई, राजेंद्र सेठी, संजय जैन, अतुल जैन और नीतेश जैन ने व्यवस्थाओं की कमान संभाली। वहीं, ऐरादेवी महिला मंडल की ओर से अनीता पंत, मंजु हरसोला, सिम्मी गंगवाल, ज्योति गोयल, मृदु जैन, मीना जैन, सुनीता बड़कुर और नेहा जैन सहित अन्य महिलाओं ने भजनों और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।

ये भी पढ़ें

महिलाओं ने श्रद्धा के साथ मनाया दशा माता पर्व, सुख-समृद्धि के लिए की पीपल की पूजा
भोपाल
dasha mata puja

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

13 Mar 2026 08:37 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / आदिनाथ जिनालय में जन्मोत्सव की धूम, प्रथम तीर्थंकर का महामस्तकाभिषेक

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

यूजीसी के खिलाफ 'सवर्ण क्रांति आंदोलन', 15 अप्रैल को भोपाल में 'ब्राह्मण संसद

savarn kranti andolan
भोपाल

टीइटी की अनिवार्यता को लेकर कर्मचारी संघ ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

tet exam
भोपाल

एमपी में 350 सिलेंडर जब्त, 2 एफआईआर, गैस की दिक्कत दूर करने टोल फ्री नंबर जारी

Toll-free number issued to resolve gas supply issues in MP
भोपाल

महिलाओं ने श्रद्धा के साथ मनाया दशा माता पर्व, सुख-समृद्धि के लिए की पीपल की पूजा

dasha mata puja
भोपाल

राहुल गांधी पर भड़के सीएम मोहन यादव, बोले- वे देश को कर रहे लज्जित

CM Mohan Yadav Accuses Rahul Gandhi of Bringing Disgrace to the Nation
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.