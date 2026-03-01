एमपी में 350 सिलेंडर जब्त, 2 एफआईआर, गैस की दिक्कत दूर करने टोल फ्री नंबर जारी

LPG GAS- ईरान -इजरायल -अमेरिका युद्ध का एमपी पर व्यापक असर देखा जा रहा है। राज्य में कई जगहों पर सिलेंडरों की जबर्दस्त किल्लत चल रही है। इधर राज्य सरकार प्रदेश में पर्याप्त गैस होने का दावा कर रही है। मध्य पूर्व देशों के ताजा हालात को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश में पड़ने वाले इसके प्रभाव की समीक्षा के लिए मंत्री मंडल समिति की बैठक शुक्रवार को मंत्रालय में बुलाई गई। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने अधिकारियों से कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में एलपीजी गैस की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित की जाए और उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। इस बीच प्रदेश में गैस की कालाबाजारी रोकने प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। प्रदेश में 350 सिलेंडर जब्त कर केस दर्ज किए गए हैं। गैस संबंधी किसी भी दिक्कत को दूर करने के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किए गए हैं।