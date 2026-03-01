महिलाओं ने श्रद्धा के साथ मनाया दशा माता पर्व, सुख-समृद्धि के लिए की पीपल की पूजा

दशा माता की पूजा में '10' के अंक का विशेष धार्मिक महत्व है, जिसका महिलाओं ने पूर्ण निष्ठा से पालन कियाष पूजा के लिए कच्चे सूत का एक विशेष डोरा तैयार किया गया, जिसमें 10 तार और 10 गांठें लगाई गईं। इसे हल्दी से रंगकर माता को अर्पित किया गया और बाद में महिलाओं ने इसे अपने गले में धारण किया। पूजन सामग्री में 10 गेहूं की ढेरी, 10 सिक्के और भोग के लिए 10 मीठे पूड़े अर्पित किए गए। नियमों के अनुसार, इस दिन व्रत रखने वाली महिलाओं ने केवल एक समय भोजन किया। व्रत की शुचिता बनाए रखने के लिए भोजन में नमक का प्रयोग पूरी तरह वर्जित रहा। महिलाओं ने आटे से बने मीठे पकवानों का सेवन कर व्रत पूर्ण किया।