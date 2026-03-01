यूजीसी के खिलाफ ‘सवर्ण क्रांति आंदोलन’, 15 अप्रैल को भोपाल में ‘ब्राह्मण संसद

mp news: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में सर्व ब्राह्मण युवा समिति ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की नीतियों के खिलाफ शुक्रवार को एमपीनगर के एक होटल में प्रेस वार्ता किया। समिति के प्रदेश अध्यक्ष रामनारायण अवस्थी कहा कि 15 को नेहरू नगर स्थित लाल ग्राउंड में ब्राह्मण संसद और सवर्ण क्रांति आंदोलन का आयोजन किया जाएगा। अवस्थी ने कहा कि यूजीसी की वर्तमान नीतियां सवर्ण समाज के मेधावी छात्रों के भविष्य के साथ अन्याय कर रही हैं। प्रतिभाशाली सवर्ण छात्र उच्च शिक्षा और शोध के क्षेत्रों में उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। यूजीसी के हालिया दिशा-निर्देशों और कार्यप्रणाली से सवर्ण युवाओं के करियर पर गहरा संकट मंडरा रहा है, जिसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।