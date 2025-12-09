Ladli Behna Yojana : 31वीं किस्त के 1500 रुपए कुछ देर में होंगे खाते में, सीएम मोहन ने दिया बड़ा अपडेट

Ladli Behna Yojana :मध्य प्रदेश की 1.26 करोड़ लाडली बहनों के इंतजार की घड़ी आज पूरी होने वाली है। कुछ देर में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव लाभार्थी महिलाओं के बैंक खाते में 1500 रुपए ट्रांसफर करेंगे। छतरपुर जिले के राजनगर में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का एक बड़ा कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम सती की मढ़िया परिसर में होगा। जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री प्रदेश की लाडली बहनों से संवाद करेंगे। सीएम मोहन ने इस संबंध में खुद अपने एक्स हैंडल से ये अहम अपडेट जारी किया है।