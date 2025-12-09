Ladli Behna Yojana : 31वीं किस्त के 1500 रुपए कुछ देर में होंगे खाते में, सीएम मोहन ने दिया बड़ा अपडेट

लाडली बहना योजना की 31वीं किस्त को लेकर सीएम मोहन का बड़ा अपडेट (Photo Source- Patrika)
Ladli Behna Yojana :मध्य प्रदेश की 1.26 करोड़ लाडली बहनों के इंतजार की घड़ी आज पूरी होने वाली है। कुछ देर में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव लाभार्थी महिलाओं के बैंक खाते में 1500 रुपए ट्रांसफर करेंगे। छतरपुर जिले के राजनगर में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का एक बड़ा कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम सती की मढ़िया परिसर में होगा। जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री प्रदेश की लाडली बहनों से संवाद करेंगे। सीएम मोहन ने इस संबंध में खुद अपने एक्स हैंडल से ये अहम अपडेट जारी किया है।
इस संबंध में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर दानकारी साझा करते हुए लिखा- 'लाड़ली बहनों के खातों में खुशियों की 31वीं किस्त का अंतरण… 9 दिसम्बर, 2025 को लाड़ली बहना योजना के अंतर्गत 1500 रूपए राशि हर हितग्राही के खाते में अंतरित की जाएगी, जिससे प्रदेश की 1.26 करोड़ से अधिक बहनें लाभान्वित होंगी।' वहीं, दूसरी तरफ स्थानीय प्रशासन ने कार्यक्रम से जुड़ी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। ऐसे में यहां बड़ी संख्या में महिलाओं के पहुंचने की उम्मीद है।
बीते नवंबर में योजना के तहत 1 करोड़ 26 लाख 36 हजार से अधिक लाभार्थियों को कुल 1857 करोड़ रुपए बैंक खातों में ट्रांसफर किए गए थे। अब महिलाएं दिसंबर की 31वीं किस्त का इंतजार कर रही हैं, जो इस कार्यक्रम के साथ पूरी हो जाएगी। लाडली बहना योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से चलाई जा रही है।
मध्य प्रदेश सरकार की योजना के अनुसार, लाडली बहना योजना की मासिक सहायता राशि को आगामी सालों में धीरे-धीरे बढ़ाया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि साल 2028 तक महिलाओं को हर महीने 3000 रुपये मिलना शुरू हो जाए, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति और अधिक मजबूत हो सके।
बड़ी खबरेंView All
छतरपुर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग