फार्म हाउस की आड़ में ‘नाइट कल्चर’ का नया खेल

डॉ. आंबेडकर नगर (महू). शहर की भीड़भाड़ और निगरानी से दूर पहाडिय़ों व हरियाली के बीच बने फार्म हाउस अब सुकून और खेतीबाड़ी के ठिकाने कम, बल्कि मौज-मस्ती और अवैध गतिविधियों के अड्डे ज्यादा बनते जा रहे हैं। महू विकासखंड क्षेत्र में करीब 200 से अधिक फार्म हाउस मौजूद हैं, जिनका निर्माण मूल रूप से निजी उपयोग की शर्तों पर किया गया था, लेकिन जमीनी हकीकत इससे अलग दिखाई दे रही है। निजी उपयोग के नाम पर बने कई फार्म हाउसों में अब हजारों रुपए किराया लेकर बर्थडे, बैचलर पार्टी, मैरिज एनिवर्सरी, न्यू ईयर और होली जैसे बड़े आयोजन धड़ल्ले से किए जा रहे हैं। जामली से लेकर मंडलेश्वर रोड के जामखुर्द और मानपुर क्षेत्र तक, मुख्य मार्ग से कई किलोमीटर दूर सुनसान इलाकों में बने ये फार्म हाउस युवाओं के लिए वीकेंड डेस्टिनेशन बन चुके हैं। चिंताजनक बात यह है कि इन आयोजनों की सूचना न तो पुलिस को दी जाती है और न ही प्रशासन को, जिससे किसी विवाद या घटना के बाद ही यहां की गतिविधियां सामने आती हैं।